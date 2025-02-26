Στην Ελλάδα μεταφέρει την έδρα της η μεγαλύτερη ναυτιλιακή της Τουρκίας

Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Τουρκίας, η Ciner Group, αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της στην Ελλάδα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, Μανώλης Κωστίδης.

Η τουρκική εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή της στους εργαζομένους της.

Όπως αναφέρει η Turkiye Today, επικαλούμενο τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το ελληνικό υποκατάστημα της εταιρείας θα λειτουργεί από εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αθήνα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ciner Shipping Βασίλειο Παπακαλοδούκα

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, πριν από λίγους μήνες είχε πουλήσει όλα τα ΜΜΕ που διέθετε στην Τουρκία.

Έρευνα για τις σπουδές του Ιμάμογλου ξεκίνησε η τουρκική δικαιοσύνη

Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο της τουρκικής κυβέρνησης συνεχίζει να βρίσκεται ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, καθώς η τουρκική δικαιοσύνη ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του σχετικά με τις σπουδές του.

«Ζούμε άλλο ένα κωμικοτραγικό γεγονός. Διότι αν εγώ καλέσω τους συμφοιτητές μου να παίξουμε τάβλι, τότε μπορεί να υπάρχει τέτοιο πλήθος κάτι σαν διαδήλωση. Όμως κάποιος άλλος κύριος, αν κάνει το ίδιο, δεν θα βρει ούτε έναν άνθρωπο για να παίξει τάβλι. Και δεν ξέρω αν αυτός ξέρει να παίζει τάβλι, διότι όσοι έχουν σπουδάσει έστω και λίγο ξέρουν από τάβλι», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης.

Συνεχίζοντας, ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση ότι μολύνει τη Δημοκρατία και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

«Ζoύμε μια ντροπιαστική περίοδο που με καλεί ο εισαγγελέας για μέλος συμμορίας. Αυτό δεν το κάνει ο εισαγγελέας από μόνος του, ούτε οι δημοσιογράφοι. Είναι η κυβέρνηση που με τη συμπεριφορά και τη στάση της αφήνει το στίγμα της και μολύνει τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.