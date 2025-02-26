Στους 46 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή, σε περιοχή κοντά στο Χαρτούμ του Σουδάν.
«Μετά την τελική καταμέτρηση, ο αριθμός των μαρτύρων ανήλθε σε 46 και υπάρχουν και 10 τραυματίες», αναφέρει το γραφείο κρατικών μέσων ενημέρωσης σε ανακοίνωση.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ο υποστράτηγος Μπαχρ Άχμεντ, ανώτερος αξιωματικός του στρατού, ο οποίος είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως διοικητής των δυνάμεων όλης της πρωτεύουσας.
Το αεροσκάφος συνετρίβη αργά χθες το βράδυ κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ουάντι Σαγίντνα στο βόρειο Ουμντουρμάν. Ο σουδανικός στρατός διευκρίνισε ότι στρατιωτικό προσωπικό και πολίτες σκοτώθηκαν στο περιστατικό, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω.
Στρατιωτικές πηγές δήλωσαν επίσης ότι η συντριβή του αεροσκάφους οφειλόταν το πιθανότερο σε τεχνικούς λόγους.
