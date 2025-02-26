Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο αιτία του οποίου ήταν σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόβλημα στα φρένα στοίχισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους στην Ταϊλάνδη σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το διώροφο λεωφορείο, που μετέφερε 49 ανθρώπους, ανάμεσά τους αντιπροσώπους των τοπικών αρχών, βγήκε από τον δρόμο ενώ κατέβαινε πλαγιά στην επαρχία Πράχιν Μπουρί, ανατολικά της πρωτεύουσας Μπανγκόκ.

«Δεκαεπτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί επιτόπου και άλλος ένας υπέκυψε σε νοσοκομείο» όπου διακομίστηκε, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας.

«Ανακρίναμε τον οδηγό και κατέθεσε πως δεν είχε φρένα καθώς το λεωφορείο κατέβαινε την πλαγιά», πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη είναι διαβόητη για τα τροχαία δυστυχήματα που καταγράφονται στους δρόμους της κάθε χρόνο, λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών, της χρήσης οχημάτων που δεν είναι ασφαλή και των επικίνδυνων πρακτικών πολλών οδηγών - ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, αδιαφορία για τα σήματα...

Περίπου 20.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε τροχαία στο βασίλειο της νοτιοανατολικής Ασίας, με άλλα λόγια περίπου πενήντα την ημέρα, ενώ ο πληθυσμός υπερβαίνει κατά τι τα 70 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με αριθμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) τα οποία αφορούν το 2023.

Τον Οκτώβριο, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σχολικό λεωφορείο καθώς μετέφερε Ταϊλανδούς μαθητές οι οποίοι πήγαιναν εκδρομή στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους σε αυτοκινητόδρομο προαστίου της Μπανγκόκ. Επρόκειτο για το χειρότερο τροχαίο δυστύχημα που καταγράφτηκε στην Ταϊλάνδη τα τελευταία δέκα χρόνια.

