Η Ρωσία αναγκάζεται να κλείσει προσωρινά τα αεροδρόμιά της καθώς ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν βάλει στο στόχαστρο τη ρωσική πρωτεύουσα ενώ εκείνη προετοιμάζεται για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που σηματοδοτεί το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν παγκόσμιοι ηγέτες.

«Ειδικοί από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν τα περιστατικά», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν ο οποίος αναφέρθηκε σε συντρίμμια που έπεσαν σε έναν από τους βασικούς αυτοκινητόδρομους που οδηγούν στην πόλη.

Η ρωσική αρχή πολιτικής αεροπορίας, Rosaviatsia, ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις και στα τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα. Αεροδρόμια σε ορισμένες περιφερειακές πόλεις έκλεισαν επίσης προσωρινά.

Στην περιοχή Βορόνεζ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία στα νοτιοδυτικά της Ρωσίας, αναφέρθηκαν τουλάχιστον 18 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Κίεβο σχετικά με την τελευταία επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το δήμαρχο της Μόσχας τουλάχιστον 19 drones πλησίασαν τη Μόσχα «από διαφορετικές κατευθύνσεις». Τρία μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συνδέσμους προς τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ανέφεραν ότι ένα drone χτύπησε μια πολυκατοικία κοντά σε έναν κεντρικό δρόμο στα νότια της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα παράθυρα. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί στη Μόσχα ενόψει των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν σημαντικές διακοπές στο διαδίκτυο. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass της Ρωσίας ανέφερε ότι κρίσιμες εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα έχουν τεθεί υπό ενισχυμένη προστασία, ενώ ορισμένα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης Telegram ανέφεραν ότι έχουν μεταφερθεί συστήματα αεράμυνας για την προστασία της Μόσχας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να κηρύξει τριήμερη εκεχειρία για την επέτειο της 8ης-10ης Μαΐου. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την ιδέα ως ιδιοτελή και άσκοπη, εκτός εάν διαρκούσε 30 ημέρες, σύμφωνα με μια πρόταση των ΗΠΑ, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος αγνόησε.

