Ενώ η Μόσχα και άλλες περιοχές της Ρωσίας βρέθηκαν τα ξημερώματα στο στόχαστρο drones της Ουκρανίας, για δεύτερη συναπτή νύχτα, στη ρωσική πρωτεύουσα οι προετοιμασίες για τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης την Παρασκευή – η 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη - είναι πυρετώδεις και αδιάκοπες.

Στην Κόκκινη Πλατεία θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση υπό το βλέμμα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου είκοσι ξένων ηγετών και στους δρόμους της Μόσχας γίνονται νυχθημερόν πρόβες.

Την ίδια ώρα στους ουρανούς πετούν σμήνη της ρωσική πολεμικής αεροπορίας, σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο, από την 8η ως τη 10η Μαΐου, ο Πούτιν έχει αναγγείλει μονομερώς τριήμερη κατάπαυση του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος από την πλευρά του, χαρακτήρισε τη ρωσική πρόταση 3ημερης εκεχειρίας «απόπειρα χειραγώγησης» και δήλωσε ότι «δεν θα παίξει το παιχνίδι» του Ρώσου προέδρου.

