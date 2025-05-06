Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε χθες, Δευτέρα, εντολή στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει να εισέλθουν στις ΗΠΑ 12.000 πρόσφυγες, σε νέα δικαστική ήττα στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να αναστείλει τις εισδοχές.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο ίδιος δικαστής είχε μπλοκάρει το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ που έδινε τέλος στις εισόδους προσφύγων στις ΗΠΑ - που εφαρμοζόταν επί μακρόν - κρίνοντας ότι είναι «επιζήμιο για τα συμφέροντα» της χώρας.

Η απόφαση που εκδόθηκε χθες αποσαφηνίζει το πλαίσιο άλλης απόφασης που είχε ληφθεί τον Απρίλιο από ομοσπονδιακό εφετείο, το οποίο επέτρεπε στην κυβέρνηση Τραμπ να αναστείλει την είσοδο προσφύγων, δίνοντάς της παράλληλα εντολή να δεχθεί αυτούς που είχαν ήδη εξασφαλίσει το καθεστώς πρόσφυγα και οργανώσει το ταξίδι τους προς τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπολόγιζε ότι η δεύτερη πτυχή της απόφασης αφορούσε μόνον τους 160 ανθρώπους που προέβλεπαν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ εντός των δύο εβδομάδων που έπονταν του διατάγματος που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ιανουάριο, το οποίο ανέστειλε τις αφίξεις προσφύγων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ομοσπονδιακός δικαστής του Σιάτλ έκρινε χθες ότι η ερμηνεία αυτή της κυβέρνησης Τραμπ είναι αποτέλεσμα «ερμηνευτικού μπερδέματος».

Αν το ομοσπονδιακό εφετείο «ήθελε να επιβάλει όριο δύο εβδομάδων – που θα μείωνε τον προστατευόμενο πληθυσμό από 12.000 σε 160 ανθρώπους— θα το έκανε με σαφή τρόπο», σημειώνει στην απόφαση που εξέδωσε χθες ο δικαστής Τζαμάλ Γουάιτχεντ.

Οι ΗΠΑ δέχονταν πρόσφυγες για δεκαετίες μέσω προγράμματος που συνιστούσε έναν από τους ελάχιστους τρόπους απόκτησης πρόσβασης στην αμερικανική υπηκοότητα.

Η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είχε καταστήσει προτεραιότητά της την είσοδο προσφύγων. Στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2024, περίπου 100.000 πρόσφυγες είχαν μετεγκατασταθεί στις ΗΠΑ, ο υψηλότερος αριθμός σε διάστημα τριών δεκαετιών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή μια ευρείας κλίμακας επιθετική πολιτική απέναντι στη μετανάστευση, τηρώντας τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.