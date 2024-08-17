Οι Ρώσοι, που ελέγχουν τον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, υποστήριξαν σήμερα Σάββατο ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έριξε εκρηκτικά σε δρόμο έξω από τον σταθμό, θέτοντας σε κίνδυνο το προσωπικό του που χρησιμοποιεί αυτό το δρόμο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία έθεσε υπό τον έλεγχό της τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, λίγο αφού εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022. Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν επανειλημμένα αλληλοκατηγορηθεί ότι προσπαθούν να σαμποτάρουν τη λειτουργία του.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) προειδοποίησε προ ημερών ότι το νερό στη λίμνη ψύξης στον πυρηνικό σταθμόμ, συνεχίζει να μειώνεται, αν και είναι «κρίσιμο για την ασφάλεια» του εργοστασίου.

«Η στάθμη του νερού στη λίμνη ψύξης του πυρηνικού σταθμού στο Ζαπορόζιε συνεχίζει να μειώνεται», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, σύμφωνα με το Agerpres.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.