Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και πέντε τραυματίσθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Τα θύματα ήταν όλα Σύροι πολίτες, μετέδωσε το NNA προσθέτοντας ότι ο τελικός απολογισμός της επίθεσης θα ανακοινωθεί μετά τη διεξαγωγή τεστ DNA για την αναγνώριση των θυμάτων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το αεροπορικό πλήγμα είχε στόχο αποθήκη όπλων που χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χεζμπολάχ.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε μετά τη διακοπή χθες, Παρασκευή των συνομιλιών μεταξύ της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και του Ισραήλ στην Ντόχα για κατάπαυση του πυρός, ενώ οι διαπραγατευτές πρόκειται να συναντηθούν και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή, αφού πλήγμα ρουκέτας, για το οποίο κατηγορείται η Χεζμπολάχ, σκότωσε 12 παιδιά και εφήβους στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψώματα του Γκολάν. Το Ισραήλ απάντησε με το φόνο κορυφαίου διοικητή της Χεζμπολάχ στα προάστια της Βηρυτού.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι θα απαντήσει στο Ισραήλ, όπως έχει δηλώσει ότι θα κάνει και το Ιράν για το φόνο στην Τεχεράνη του πολιτικού αρχηγού της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

