Μόσχα: Το Κίεβο χρησιμοποίησε δυτικούς πυραύλους για να καταστρέψει τη γέφυρα στο Κουρσκ

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Ουκρανία χρησιμοποίησε δυτικούς πυραύλους, πιθανόν αμερικανικής κατασκευής HIMARS, για να καταστρέψει μια γέφυρα (δείτε βίντεο) πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια του Κουρσκ, σκοτώνοντας εθελοντές που προσπαθούσαν να απομακρύνουν αμάχους.

«Για πρώτη φορά, η περιφέρεια του Κουρσκ επλήγη από δυτικής κατασκευής εκτοξευτήρες ρουκετών, πιθανόν αμερικανικούς HIMARS», δήλωσε αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ μέσω του Telegram η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης στη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια του Γκλούσκοβο, η γέφυρα καταστράφηκε εντελώς και σκοτώθηκαν εθελοντές που βοηθούσαν τον πληθυσμό που απομακρυνόταν».



Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.