Ουκρανία: Βίντεο από την καταστροφή της γέφυρας στο Κουρσκ

Βίντεο με τη στιγμή που η γέφυρα Σέιμ στην περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας, τινάζεται στον αέρα δημοσίευσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, προκαλώντας πανηγυρισμούς των Ουκρανών στα social media. Στο βίντεο, με μουσική υπόκρουση heavy metal διακρίνεται ένα πυκνό σύννεφο καπνού μετά την έκρηξη, και μετά η γέφυρα να έχει καταστραφεί.

Украинские военные разрушили мост через реку Сейм в Курской области, утверждают местные власти. Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на региональные телеграм-каналы, в результате от сообщения отрезаны более 20 населённых пунктов, эвакуация их жителей посуху теперь невозможна.… pic.twitter.com/Ia01dQVtJw August 16, 2024

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τη γέφυρα στον ποταμό Σέιμ, εμποδίζοντας τις εκκενώσεις πληθυσμών δια ξηράς, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Ρωσίας TASS επικαλούμενο τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας.

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области https://t.co/YNkBtidnYD



Обрушился один из пролётов. Часть Глушковского района сейчас отрезана — это Тёткино, Попова-Лежачи, Волфино и ещё порядка 27 населённых пунктов. Эвакуировать население теперь можно только по воде pic.twitter.com/qTSr4rd0hC — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 16, 2024

Μαζική εκκένωση βρισκόταν την Παρασκευή σε εξέλιξη στην περιοχή Γκλουσκόφ, όπου ζουν 20.000 άνθρωποι, μετά την ταχεία ουκρανική εισβολή στην ρωσική αυτή περιφέρεια.

Επίσης, δόθηκε στη δημοσιότητα και βίντεο με άνδρες του ρωσικού στρατού να παραδίδονται στις ουκρανικές δυνάμεις στο Κουρσκ.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε και τα 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε επίσης το Σάββατο ότι η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε δήλωσή της στο Telegram πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ καταρρίφθηκαν πάνω από έξι περιφέρειες στη νότια και την κεντρική Ουκρανία.

Ρωσική αμηχανία

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία δείχνει αμήχανη, καθώς η καταστροφή της γέφυρας αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα στο γόητρό της.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Ουκρανία χρησιμοποίησε δυτικούς πυραύλους, πιθανόν αμερικανικής κατασκευής HIMARS, για να καταστρέψει μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια του Κουρσκ, σκοτώνοντας εθελοντές που προσπαθούσαν να απομακρύνουν αμάχους.

«Για πρώτη φορά, η περιφέρεια του Κουρσκ επλήγη από δυτικής κατασκευής εκτοξευτήρες ρουκετών, πιθανόν αμερικανικούς HIMARS», δήλωσε αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ μέσω του Telegram η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης στη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια του Γκλούσκοβο, η γέφυρα καταστράφηκε εντελώς και σκοτώθηκαν εθελοντές που βοηθούσαν τον πληθυσμό που απομακρυνόταν».

Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε στην Κριμαία

Εκρήξεις στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής αναφέρθηκαν στα social media.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν υποδομές στο λιμάνι του Κερτς, και ένα πλοίο στο Χορνομόρσκ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ανακοίνωσε στο Telegram ο Σέρχι Μπράτσουκ, εκπρόσωπος του Ουκρανικού Εθελοντικού Στρατού του Νότου.





Το κανάλι «Crimean Wind» ανέφερε καπνούς στο Κερτς και φωτιά στην περιοχή Καμιάνκα κοντά στη Συμφερόπολη, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Κριμαίας. Σύμφωνα πάντα με τις ουκρανικές πηγές,εκρήξεις ακούστηκαν στη Σεβαστούπολη, το Κερτς και τη Φεοδοσία, καθώς και σε άλλα μέρη της χερσονήσου της Κριμαίας.

Ебло для отражения атаки ВСУ этой ночью подставляла Керчь pic.twitter.com/sAGu2q9nft — 1¢ wise (@mikailme) August 16, 2024

Ночью в Крыму под Керчью были слышны взрывы



В ночь на 16 августа в оккупированном Крыму (Керчь) были слышны взрывы, Керченский мост был перекрыт. После взрыва был виден сильный пожар.



Сначала было предположение о прилете по горе Митридат, на южном склоне которой располагается… pic.twitter.com/CU3JIBgcsl — Activatica (@Activatica) August 16, 2024

Η είδηση έρχεται στη σκιά της τολμηρής ουκρανικής προέλαση στην περιφέρεια του Κουρσκ στη Ρωσία που οδήγησε τις δυνάμεις του Κιέβου να καταλάβουν πολλά χωριά, να αιχμαλωτίσουν εκατοντάδες στρατιώτες και να αναγκάσουν την εκκένωση δεκάδων χιλιάδων αμάχων, σε αυτό που ουσιαστικά έχει γίνει η μεγαλύτερη επίθεση στη χώρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σχολιάζει το Associated Press.

