Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε ουκρανικά drone κοντά στη Μόσχα

Αμέσως δόθηκε εντολή να κλείσουν για λόγους ασφαλείας όλα τα αεροδρόμια στις περιοχές των επιθέσεων, ενώ ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης

drone

Στην κατάρριψη τουλάχιστον 32 ουκρανικών drones προέβη το Σάββατο η ρωσική αεράμυνα, όπως δήλωσε στο Telegram ο δήμαρχος της Μόσχας.

Αμέσως δόθηκε εντολή να κλείσουν για λόγους ασφαλείας όλα τα αεροδρόμια στις περιοχές των επιθέσεων, ενώ ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι σε διάστημα τριών ωρών, εντοπίστηκαν και καταρρίφθηκαν τουλάχιστον 32 drones, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drone
