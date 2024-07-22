Σύνταξη κάτω των 1.200 ευρώ/μηνιαίως εισπράττουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες με τουλάχιστον 45 χρόνια εργασίας στην Γερμανία. Για «πολιτικό σκάνδαλο» κάνει λόγο η επικεφαλής της «Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) και ζητά να εφαρμοστεί το μοντέλο της Αυστρίας.

Σύμφωνα με απάντηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε ερώτηση της Ζάρα Βάγκενκνεχτ, στο τέλος του περασμένου μήνα, με σύνταξη κάτω των 1.200 ευρώ ήταν περίπου 1,08 εκατομμύρια συνταξιούχοι με χρόνο εργασίας τουλάχιστον 45 έτη, σε σύνολο 5,4 εκατομμυρίων. Ιδιαίτερα πλήττονται οι κάτοικοι των ανατολικών κρατιδίων, κυρίως του Βρανδεμβούργου, της Σαξονίας και της Θουριγγίας. Στην ίδια απάντηση αναφέρεται ακόμη ότι η μέση σύνταξη έπειτα από 45 χρόνια ασφάλισης είναι στα 1.604 ευρώ - 1.663 ευρώ στα δυτικά κρατίδια και 1.471 στα ανατολικά.

«Τα στοιχεία δείχνουν πόσο κακό είναι το γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Το γεγονός ότι ένας στους πέντε συνταξιούχους έπειτα από 45 χρόνια εργασίας εισπράττει λιγότερα από 1.200 ευρώ συνιστά πολιτικό σκάνδαλο. Οι Γερμανοί δεν πρέπει να ανέχονται τόσο χαμηλές συντάξεις, οι οποίες μάλιστα στη συνέχεια φορολογούνται βαριά», δήλωσε η κυρία Βάγκενκνεχτ και τόνισε ότι το συνταξιοδοτικό θα τεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών του 2025.

Όπως εξηγεί πάντως η κυβέρνηση, ειδικά στην δυτική Γερμανία, κυρίως οι γυναίκες έχουν πολλά διαλείμματα στην εργασία τους, περισσότερη μερική απασχόληση και συχνά χαμηλότερες αποδοχές. Τονίζεται επίσης ότι το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του συνολικού επιπέδου εισοδήματος, καθώς πολλοί ηλικιωμένοι έχουν επιπλέον εισόδημα ή σύντροφο με υψηλότερες αποδοχές.

Η κυρία Βάγκενκνεχτ ζήτησε από την κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστρίας, όπου η μέση σύνταξη για όσους έχουν μακροχρόνια ασφάλιση είναι κατά 800 ευρώ υψηλότερη. «Ό,τι είναι εκεί εφικτό, πρέπει να είναι και για εμάς. Χρειαζόμαστε υψηλότερες συντάξεις και φρένο στην φορολόγηση των συντάξεων», δήλωσε η αρχηγός της BSW.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.