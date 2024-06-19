Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δώρισε στον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν μια ρωσικής κατασκευής λιμουζίνα Aurus, ένα σερβίτσιο τσαγιού και ένα ξιφίδιο ναυάρχου, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλο του Πούτιν.

Ο Πούτιν, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Πιονγκγιάνγκ, έλαβε ως δώρο διάφορα έργα τέχνης που αναπαριστούν τον ίδιο, μεταξύ των οποίων και προτομές, δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Τον Πούτιν υποδέχθηκαν σήμερα στην Πιονγκγιάνγκ χιλιάδες, ενθουσιώδεις κάτοικοι της κορεατικής πρωτεύουσας, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να εκφράζει την «πλήρη στήριξή» του για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να υπόσχεται ισχυρότερους στρατηγικούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Το Aurus Senat, μια ρετρό λιμουζίνα που θυμίζει την ZIL της σοβιετικής εποχής, είναι το επίσημο όχημα του Ρώσου προέδρου και ο Πούτιν μετακινήθηκε με ένα τέτοιο αυτοκίνητο κατά την πρόσφατη τελετή ορκωμοσίας του τον Μάιο.

🇰🇵🇷🇺 Putin and Kim sign the strategic treaty.



“The Treaty on Comprehensive Strategic Partnership between Russia and North Korea provides for assistance in the event of aggression against one of the parties”

— Putin #Russia #northkorea pic.twitter.com/17eBzHxG32 — B- INTELLIGENCE NETWORK (@MmuoNdi) June 19, 2024

Όταν ο Κιμ επισκέφθηκε τη Ρωσία πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν του έδειξε ένα από τα μαύρα, θωρακισμένα οχήματά του. Ο Κιμ κάθισε δίπλα στον Πούτιν στο αυτοκίνητο και φάνηκε να το απολαμβάνει.

Ο Πούτιν δώρισε στον Κιμ μια πρώτη λιμουζίνα Aurus φέτος τον Φεβρουάριο, είχαν ανακοινώσει τότε και οι δύο χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον έχει τουλάχιστον δύο τέτοια οχήματα.

Ο Κιμ θεωρείται λάτρης των αυτοκινήτων. Διαθέτει μεγάλη συλλογή ξένων πολυτελών οχημάτων, τα οποία έφθασαν πιθανόν παρανόμως στη χώρα του, καθώς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύουν την εξαγωγή πολυτελών ειδών στη Βόρεια Κορέα.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει εμφανιστεί σε μια λιμουζίνα Maybach, αρκετές Mercedes, μια Rolls-Royce Phantom και ένα SUV Lexus.

Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα αρχίσει φέτος να κατασκευάζει πολυτελή αυτοκίνητα Aurus σε πρώην εργοστάσιο της Toyota στην Αγία Πετρούπολη. Σύμφωνα με τη ρωσική εταιρία αναλύσεων Autostat, στη Ρωσία έχουν πουληθεί από τις αρχές του έτους 40 οχήματα Aurus.

Αναφορικά με τα δώρα που προσφέρθηκαν στον αρχηγό του ρωσικού κράτους, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, πως ο Πούτιν δέχθηκε έργα τέχνης που τον αναπαριστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

