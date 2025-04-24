Η ρωσική κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου από την υπουργό Πολιτισμού Όλγκα Λιουμπίμοβα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα είναι παρόντες το Σάββατο στη Ρώμη, αλλά η Μόσχα γνωστοποίησε πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα βρίσκεται εκεί. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης του Πούτιν για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθιστώντας ριψοκίνδυνο το ταξίδι του σε χώρες-μέλη του ΔΠΔ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι ο πρόεδρος Πούτιν αποφάσισε να στείλει την Λιουμπίμοβα για να εκπροσωπήσει τη ρωσική κυβέρνηση στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών τη Δευτέρα του Πάσχα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον εκλιπόντα ποντίφικα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των μελών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κατηγορεί για καιρό το Βατικανό για αθέμιτες παρεμβάσεις στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ιστορική ήταν η συνάντηση του πάπα Φραγκίσκου με τον ρώσο πατριάρχη Κύριλλο τον Φεβρουάριο του 2016 σε αίθουσα του διεθνούς αεροδρομίου της Αβάνας, αφού ήταν η πρώτη μεταξύ προκαθημένων των δύο Εκκλησιών.

Πηγή: skai.gr

