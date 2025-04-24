Η Ρωσία επιτρέπει στη de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν να ονομάσει πρεσβευτή

Η ρωσική διπλωματία ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι οι Ταλιμπάν μπορούν πλέον να ονομάσουν πρεσβευτή στη Μόσχα, προκειμένου να επιταχυνθεί η προσέγγιση με την Καμπούλ — παρία σε διεθνές επίπεδο.

Η κίνηση ακολουθεί απόφαση πριν από μια εβδομάδα του ρωσικού ανώτατου δικαστηρίου που αφαίρεσε τους Ταλιμπάν από τον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, άλλο βήμα με ιδιαίτερο συμβολισμό.

«Η ρωσική πλευρά αποφάσισε να ανεβάσει το επίπεδο της διπλωματικής αντιπροσώπευσης του Αφγανιστάν στη Μόσχα σε αυτό του πρεσβευτή», εξήγησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών με δελτίο Τύπου.

Διευκρίνισε πως το μέτρο αυτό ακολουθεί την «απόφαση του ρωσικού ανώτατου δικαστηρίου που τερμάτισε την απαγόρευση των δραστηριοτήτων του κινήματος των Ταλιμπάν» στην επικράτεια.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την απόφαση αυτή μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Κρεμλίνου για το Αφγανιστάν, του Ζαμίρ Καμπούλοφ, του ρώσου πρεσβευτή στην Καμπούλ, του Ντμίτρι Τζιρνόφ, του επικεφαλής της διπλωματίας των Ταλιμπάν, του Αμίρ Χαν Μουτακί, και του υπουργού Εσωτερικών της de facto κυβέρνησής τους Σιρατζουντίν Χακάνι.

Σύμφωνα με τη ρωσική διπλωματία, οι δυο υπουργοί των Ταλιμπάν εξέφρασαν «βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτό το μέτρο» —τη δυνατότητα που τους έδωσε η Μόσχα να ονομάσουν πρεσβευτή—, που εξέλαβαν ως «ένδειξη της ειλικρινούς δέσμευσης» της Μόσχας να υπάρξει «πλήρης εταιρική σχέση».

Οι Ταλιμπάν κυρίευσαν την Καμπούλ την 15η Αυγούστου 2021, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ, εξέλιξη που ακολουθήθηκε μερικές ημέρες αργότερα από τη χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων και αυτών άλλων δυτικών κρατών.

Έκτοτε η Μόσχα άρχισε σταδιακά εγχείρημα για την εξομάλυνση των σχέσεων με το νέο καθεστώς στην Καμπούλ, που θεωρεί πως θα μπορούσε να γίνει εταίρος σε οικονομικό επίπεδο και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Το Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν, όπως αποκαλούν οι Ταλιμπάν το καθεστώς τους, δεν έχει πάντως αναγνωριστεί επίσημα από καμιά χώρα ως αυτό το στάδιο, ιδίως λόγω της καταστροφικής κατάστασης όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην ασιατική χώρα.

Πέρα από τη Ρωσία, το Πακιστάν, η Κίνα, το Ιράκ και οι περισσότερες χώρες της κεντρικής Ασίας διατηρούν μολαταύτα de facto διπλωματικές επαφές με τις αρχές των Ταλιμπάν.

Η Μόσχα έχει υποδεχτεί επανειλημμένα απεσταλμένους των Ταλιμπάν, ακόμη και πριν επανέλθουν στην εξουσία.

