Η κυβέρνηση των ΗΠΑ άλλαξε τον τόνο της σε ότι αφορά τους δασμούς Τραμπ, σε μια προφανή προσπάθεια να σταθεροποιήσει μια ολοένα και πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένετ σημείωσε ότι σύντομα θα μπορούσε να υπάρξει αποκλιμάκωση στον τεράστιο και αυξανόμενο εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να απολύσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Χ. Πάουελ.

Ένα μεγάλο μέρος της προσπάθειας να αμβλυνθεί η γραμμή -τουλάχιστον ρητορικά, και τουλάχιστον προς το παρόν- είναι αναμφίβολα οι όξινες αντιδράσεις για τους δασμούς στη Wall Street. Αλλά δεν πρέπει να διαφεύγει ότι οι αντιδράσεις στη Wall Street εισχωρούν όλο και περισσότερο στις αντιλήψεις και στη Main Street.

Για να το πούμε ξεκάθαρα: η δημόσια αποδοχή του Τραμπ για την οικονομία συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Η μεγάλη δημοσκόπηση αυτής της εβδομάδας από την Gallup έδειξε, για πρώτη φορά τουλάχιστον σε ένα τέταρτο του αιώνα, ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών (53%) δήλωσε ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση χειροτέρευσε. Την ίδια απάντηση έδωσε και το 28% των Ρεπουμπλικανών.

Απλώς για να τονίσουμε, αυτός ο συνολικός αριθμός είναι υψηλότερος από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια τριών υφέσεων (2001, 2007-2009 και 2020) και κατά τη διάρκεια του επίμονου πληθωρισμού μετά την πανδημία των τελευταίων ετών.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι αυτό δεν αφορά μόνο τις μετοχές. Η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς ότι το χρηματιστήριο δεν είναι πραγματικά η οικονομία.

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι πόσο οι Αμερικανοί κατηγορούν πραγματικά τον Τραμπ. Οι συνολικοί αριθμοί του Τραμπ για την οικονομία συνέχισαν να πέφτουν σε νέα χαμηλά σε πολλές δημοσκοπήσεις.

Δύο δημοσκοπήσεις του Reuters-Ipsos αυτόν τον μήνα έδειξαν ότι μόλις το 37% εγκρίνουν την πολιτική του Τραμπ για την οικονομία, το χαμηλότερο από ποτέ - συμπεριλαμβανομένης της πρώτης θητείας του.

Ομοίως, μια δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac έδειξε ότι οι Αμερικανοί τον αποδοκίμασαν εξίσου.

Και μια δημοσκόπηση του Economist-YouGov που κυκλοφόρησε την Τετάρτη έδειξε τον Τραμπ με πολύ άσχημα ποσοστά για «θέσεις εργασίας και οικονομία» για πρώτη φορά.

Μέσα σε αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν μερικά εντυπωσιακά στοιχεία που είναι αναμφισβήτητα ακόμη χειρότερα για τον Τραμπ:

- Η δημοσκόπηση της Quinnipiac έδειξε ότι οι Αμερικανοί είπαν 72 προς 22 τοις εκατό ότι οι δασμοί του θα έβλαπταν την οικονομία βραχυπρόθεσμα και 53 προς 41 ότι θα έβλαπταν επίσης μακροπρόθεσμα.

- Τόσο οι δημοσκοπήσεις του Reuters όσο και του Economist έδειξαν ότι οι Αμερικανοί αποδοκίμασαν τον Τραμπ κατά 20 ή περισσότερες μονάδες σε θέματα που σχετίζονται με τον πληθωρισμό.

- Ακόμη και το 21% των Ρεπουμπλικανών αποδοκίμασε τον χειρισμό του πληθωρισμού από τον Τραμπ στη δημοσκόπηση του Economist.

- Η δημοσκόπηση του Economist έδειξε ότι οι Αμερικανοί είπαν κατά περίπου 30 μονάδες ότι οι οικονομικές ενέργειες του Τραμπ τους πλήγωσαν προσωπικά παρά τους βοήθησαν και κατά περισσότερες από 30 μονάδες ότι πλήγωσαν παρά βοήθησαν την οικονομία των ΗΠΑ.

- Μόνο περίπου 1 στους 10 ανεξάρτητους λέει ότι οι οικονομικές ενέργειες του Τραμπ τους βοήθησαν προσωπικά, ενώ οι μισοί λένε ότι έχουν βλάψει.

- Περίπου τέσσερις φορές περισσότεροι λένε ότι οι ενέργειες του Τραμπ πλήγωσαν τους ίδιους και τη συνολική οικονομία «πολύ» από όσους λένε ότι βοήθησαν «πολύ».

Ο Τραμπ έχει παρακαλέσει για υπομονή. Για να συμβεί αυτό, πρέπει η βάση των ψηφοφόρων του να τον στηρίξουν και να καταστήσουν βιώσιμη την πολιτική και στρατηγική του.

Οι Αμερικανοί πιστεύουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία αυτό που συμβαίνει είναι πολύ κακό. Και είναι σαφές ότι οι κεντρώοι έχουν εγκαταλείψει τον Τραμπ σε αυτό το θέμα.

Κανένα από αυτά δεν είναι συνταγή για έναν πραγματικό μακροχρόνιο αγώνα.

