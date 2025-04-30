Ρωσία: Η στιγμή ισχυρής έκρηξης από ουκρανικό drone – Δείτε βίντεο

Τη στιγμή ισχυρής έκρηξης στο Κουρσκ από ουκρανικό drone φέρεται να καταγράφει βίντεο σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν στην πόλη Ρίλσκ στην περιοχή του Κουρσκ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μια από τις ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκε σε βίντεο με ένα αυτοκίνητο να διέρχεται από το σημείο τη στιγμή της έκρηξης.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί κίνδυνος επίθεσης με UAV στην περιοχή. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης στο Ρίλσκ: ένας 45χρονος άνδρας και μια 21χρονη κοπέλα χτυπήθηκαν από θραύσματα γυαλιού, ενώ ένας άλλος τραυματίας, γεννημένος το 1975, αρνήθηκε να νοσηλευτεί.

Πηγή: skai.gr

