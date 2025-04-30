Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την 100ή ημέρα της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο με μια προεκλογικού τύπου ομιλία, προβάλλοντας τα επιτεύγματά του και στοχοποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Μίλησε για «επανάσταση της κοινής λογικής» σε πλήθος υποστηρικτών του στο Μίσιγκαν, ενώ τόνισε πως χρησιμοποιεί την προεδρία του για να φέρει «βαθιά αλλαγή». Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ειρωνεύτηκε και πάλι τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, άσκησε νέα κριτική στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ενώ αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η δημοτικότητά του υποχωρεί.

Ο Τραμπ τόνισε πως έχει επιτύχει δραματική μείωση του αριθμού των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ, ωστόσο η οικονομία είναι το πιθανό πολιτικό τρωτό του σημείο, καθώς διεξάγει έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

«Μόλις αρχίσαμε, ακόμη δεν έχετε δει τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ.

Μιλώντας στο κέντρο της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες «κάνουν ουρά» για να ανοίξουν νέες μονάδες παραγωγής στην πολιτεία.

Νωρίτερα, άμβλυνε ένα βασικό στοιχείο του οικονομικού του σχεδίου: τους δασμούς στις εισαγωγές ξένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, αφού οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες προειδοποίησαν για τον κίνδυνο αύξησης των τιμών.

Στη συγκέντρωσή του, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η δημοτικότητά του έχει μειωθεί είναι «ψεύτικες».

Σύμφωνα με το Gallup, ο Τραμπ είναι ο μόνος πρόεδρος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που έχει την υποστήριξη λιγότερων από το μισό του κοινού μετά από 100 ημέρες θητείας, με ποσοστό αποδοχής 44%.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων εξακολουθεί να τον υποστηρίζει, ενώ και το Δημοκρατικό Κόμμα αγωνίζεται επίσης δημοσκοπικά.

Η Δημοκρατική Εθνική Επιτροπή (DNC) δήλωσε ότι οι πρώτες 100 ημέρες του Τραμπ ήταν μια «κολοσσιαία αποτυχία».

«Ο Τραμπ ευθύνεται για το γεγονός ότι η ζωή είναι πιο ακριβή, πως είναι πιο δύσκολο να συνταξιοδοτηθείς και μια "ύφεση Τραμπ" βρίσκεται στο κατώφλι μας», ανέφερε το DNC.

Ο Τραμπ διεξήγαγε τη δική του άτυπη «δημοσκόπηση» στις δηλώσεις του την Τρίτη, ζητώντας από το πλήθος να αναφέρει τα αγαπημένα του παρατσούκλια για τον Μπάιντεν. Χλεύασε τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, ακόμη και το πώς εμφανίζεται με μαγιό, ενώ επέμενε πως ήταν ο νικητής των εκλογών του 2022, τις οποίες έχασε.

Πυρά εξαπέλυσε και τον Τζερόμ Πάουελ, τον πρόεδρο της Fed, λέγοντας πως δεν κάνει καλή δουλειά.

Πανηγύρισε για το μεταναστευτικό

Ο Τραμπ επαίνεσε και την πρόοδο της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό – καθώς οι προσελεύσεις μεταναστών στα νότια σύνορα έχουν πέσει κατακόρυφα σε λίγο πάνω από 7.000, από 140.000 τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε επίσης ότι σχεδόν 65.700 μετανάστες έχουν απελαθεί μέχρι στιγμής στη θητεία του, αν και αυτός είναι ένας πιο αργός ρυθμός, καθώς πέρυσι οι αμερικανικές αρχές απέλασαν περισσότερους από 270.000.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τραμπ πρόβαλε ένα βίντεο με ανθρώπους που απελαύνονται από τις ΗΠΑ και στέλνονται σε μια μεγάλη φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ.

Η καταστολή της μετανάστευσής του έχει αντιμετωπίσει καταιγισμό νομικών αμφισβητήσεων, όπως και η προσπάθειά του να τερματίσει την αυτόματη χορήγηση ιθαγένειας σε όποιον γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος.

Οικονομία

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Τρίτη επέμεινε ότι οι τιμές των αυγών έχουν μειωθεί κατά 87%, ισχυρισμός που διαψεύδεται ωστόσο από τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία για τις τιμές.

Ο πληθωρισμός, οι τιμές της ενέργειας και τα επιτόκια των δανείων έχουν μειωθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, αν και η ανεργία έχει αυξηθεί ελαφρώς, το καταναλωτικό κλίμα έχει χαλαρώσει και το χρηματιστήριο βυθίστηκε σε αναταραχή από τους δασμούς.

Αξιοσημείωτο είναι πως ενώ οι αμερικανικές μετοχές τείνουν να αυξάνονται σταδιακά τις πρώτες ημέρες της προεδρίας ενός προέδρου, αλλά στην περίπτωση του Τραμπ μειώθηκαν σταδιακά λόγω των προαναγγελιών για δασμούς, ενώ έπεσαν κατακόρυφα όταν τους παρουσίασε.

Πριν από την ομιλία του Τραμπ, ο Τζο ΝτεΜόνακο, ιδιοκτήτης επιχείρησης ξυλουργικών εργασιών στο Μίσιγκαν, δήλωσε ότι το συνονθύλευμα των φόρων εισαγωγής του Τραμπ έχει αρχίσει να αυξάνει τις τιμές, τις οποίες θα πρέπει να μετακυλήσει στους πελάτες του.

«Ήλπιζα ότι θα προσέγγιζε τα πράγματα λίγο διαφορετικά βλέποντας ότι είναι λίγο έμπειρος μπαίνοντας σε μια δεύτερη θητεία», ανέφερε στο BBC. «Απλά πατάμε το νερό και βλέπουμε αν τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από εδώ και πέρα», σημείωσε.

Αλλά είναι σαφές ότι οι πιο σταθεροί υποστηρικτές του Τραμπ στέκονται στο πλευρό του.

«Είμαι απλά ενθουσιασμένη», δήλωσε στο BBC η Τερέζα Μπρέκινριτζ, ιδιοκτήτρια του καταστήματος Silver Skillet Diner στην Ατλάντα της Τζόρτζια. «Χειρίζεται τα πράγματα όπου μπορεί, πολλές φορές την ημέρα, και ενημερώνει τους πολίτες. Νομίζω ότι οι δασμοί θα καταλήξουν σίγουρα υπέρ μας», δήλωσε η ψηφοφόρος του Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως ο Τραμπ έχει υπογράψει τα πιο πολλά εκτελεστικά διατάγματα από τους προκατόχους του.

Πρόκειται για περισσότερα από τα μισά από όσα εξέδωσε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του - και σχεδόν το 90% από όσα εξέδωσε ο Τζο Μπάιντεν σε τέσσερα χρόνια.

