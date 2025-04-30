Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες θέλουν ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία υπό όρους

Οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες συμφώνησαν την Τρίτη να στείλουν ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ανέφεραν τα δανικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των Οκτώ Σκανδιναβικών-Βαλτικών Χωρών στο νησί Μπόρνχολμ, η οποία διοργανώθηκε από την εκ περιτροπής προεδρία της Δανίας και συμμετείχε και η Πολωνία, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε: «Όλοι συμφωνούμε ότι η αποστολή (δυνάμεων) είναι απαραίτητη. Απλώς βλέπουμε διαφορετικούς ρόλους», σύμφωνα με τον δανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DK.

«Η Πολωνία είναι ένα κράτος στην πρώτη γραμμή, που μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με τη Ρωσία. Βλέπουμε τον ρόλο μας ως διασφάλιση της πρόσβασης στην Ουκρανία μέσω τρένων και αεροπλάνων, ώστε και άλλοι να μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους στην Ουκρανία», εξήγησε.

Οι εξελίξεις έρχονται στη σκιά των «πυρηνικών απειλών» του αντιπρόεδρου του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ την Τρίτη, ο οποίος «φωτογράφισε» ως στόχους τη Σουηδία, Φινλανδία και πιθανότατα την Πολωνία.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας απείλησε την Τρίτη ότι τα νεότερα μέλη του ΝΑΤΟ αποτελούν πλέον δυνητικούς στόχους για τη Μόσχα και διατρέχουν κίνδυνο «πιθανών επιθέσεων εκδίκησης» με χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση σύγκρουσης, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

