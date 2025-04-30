Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Καλκούτα, στη βορειοανατολική Ινδία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Αρκετοί άλλοι από τους ενοίκους «διασώθηκαν» από δωμάτια και την οροφή του ξενοδοχείου, διευκρίνισε στον Τύπο ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Καλκούτα, ο Μανότζ Βέρμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ και πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ωστόσο στοίχισε τη ζωή σε «τουλάχιστον 15 ανθρώπους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι πυρκαγιές σε κτίρια είναι τραγικά συνηθισμένο φαινόμενο στην Ινδία, εξαιτίας της έλλειψης εξοπλισμού για την πρόληψή τους και το ότι γενικά οι κανόνες ασφαλείας δεν τηρούνται.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Press Trust of India (PTI), εικονολήπτες του οποίου κατέγραψαν οπτικό υλικό καθώς το ξενοδοχείο βρισκόταν στις φλόγες, «αρκετοί άνθρωποι θεάθηκαν καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν» από τη φωτιά «από παράθυρα» του κτιρίου. Κατά την ίδια πηγή, ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον μια γυναίκα και δυο παιδιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The Telegraph της Καλκούτας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του πηδώντας από την οροφή για να σωθεί από τις φλόγες.

