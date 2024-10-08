Βόρεια Μακεδονία: Υπεγράφη η συμφωνία για τη λήψη δανείου 500 εκατ.ευρώ από την Ουγγαρία

Η υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Ντιμιτρίεσκα-Κότσοσκα και εκπρόσωπος της ουγγρικής τράπεζας Export-Import Bank υπέγραψαν σήμερα στη Βουδαπέστη τη συμφωνία για τη σύναψη δανείου ύψους 500 εκατ.ευρώ που θα χορηγήσει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στην κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας.

Προηγουμένως, η Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας είχε ψηφίσει το νομοσχέδιο για τη λήψη αυτού του δανείου.

Το δάνειο είχαν συμφωνήσει οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών, κατά κατά τη συνάντηση που είχαν τον περασμένο Ιούλιο στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το επιτόκιο του δανείου ανέρχεται στο 3,25%, με τριετή περίοδο χάριτος και αποπληρωμή σε 15 έτη.

Η υπουργός Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας δήλωσε σήμερα πως η χώρα της στράφηκε προς την Ουγγαρία για το δάνειο αυτό και όχι στις διεθνείς αγορές, διότι στη δεύτερη περίπτωση το επιτόκιο θα ανερχόταν τουλάχιστον στο 6% και οι όροι δεν θα ήταν τόσο ευνοϊκοί. Η ίδια ανέφερε ότι η εκταμίευση του δανείου θα γίνει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.

Το δάνειο, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, προορίζεται για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της χώρας με χαμηλό επιτόκιο και για τη χρηματοδότηση έργων υποδομών στους 80 δήμους της χώρας.

Το αντιπολιτευόμενο «Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα» (SDSM) επέκρινε έντονα την απόφαση της κυβέρνησης του Χρίστιαν Μίτσκοσκι να λάβει δάνειο από την Ουγγαρία, σημειώνοντας πως με τον τρόπο αυτό η Βόρεια Μακεδονία πολιτικά καθίσταται "όμηρος" του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος επικρίνεται έντονα από πολλές χώρες της ΕΕ και της Δύσης για τους στενούς δεσμούς που αναπτύσσει με τη Ρωσία και την Κίνα, καθώς και για παραβιάσεις του κράτους δικαίου στη χώρα του.

Η αντιπολίτευση στη Βόρεια Μακεδονία, επικαλούμενη και σχετικά δημοσιεύματα ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, ισχυρίζεται πως τα χρήματα του δανείου αυτού δεν προέρχονται από την Ουγγαρία αλλά από την Κίνα, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές χρησιμοποιεί τη Βουδαπέστη για να ενισχύσει τη θέση της και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πάντως, ο Βίκτορ Όρμπαν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Βόρεια Μακεδονία, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι τα χρήματα του δανείου αυτού προέρχονται από την Κίνα.

Σημειώνεται πως ο νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι και το δεξιό κόμμα του VMRO-DPMNE διατηρούν πολύ στενές σχέσεις με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμα αυτού Fidesz.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι και ο δεύτερος σε μέγεθος όμιλος τηλεπικοινωνιών της Ουγγαρίας "4iG" υπέγραψαν, στα Σκόπια, Μνημόνιο Συναντίληψης για την είσοδο της ουγγρικής εταιρείας στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Βόρειας Μακεδονίας και για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

