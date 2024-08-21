Η επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων που οδήγησε στην κατάληψη μέρους της περιφέρειας Κουρσκ της Ρωσίας προετοιμάστηκε με τη συμμετοχή υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Πολωνίας, συμπέρανε η ρωσική κατασκοπεία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ιζβέστια.

Μονάδες του ουκρανικού στρατού προχώρησαν στην αιφνιδιαστική έφοδο στην περιφέρεια της Ρωσίας την 6η Αυγούστου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή στη ρωσική επικράτεια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η επιχείρηση, λέει το Κίεβο, έχει σκοπό τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης και τη φθορά της ρωσικής πολεμικής μηχανής — η φρασεολογία αυτή αντικατοπτρίζει όρους που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς το Κρεμλίνο για αυτήν που βάφτισε «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

«Η επιχείρηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ προετοιμάστηκε με τη συμμετοχή υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, του ΗΒ και της Πολωνίας», συνόψισε η Ιζβέστια, επικαλούμενη τη ρωσική κατασκοπεία.

«Οι μονάδες που συμμετέχουν εκπαιδεύτηκαν στον συντονισμό μάχης σε κέντρα εκπαίδευσης στο ΗΒ και στη Γερμανία», συνεχίζει.

Η ρωσική κατασκοπεία διαβεβαίωσε την εφημερίδα πως έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» για τον ισχυρισμό αυτό, χωρίς να αποκαλύψει από ποιες πηγές, ούτε να παρουσιάσει τεκμήρια.

Ο Λευκός Οίκος έχει υποστηρίξει πως η Ουάσιγκτον δεν γνώριζε εκ των προτέρων ότι σχεδιαζόταν ουκρανική επίθεση στην Κουρσκ.

Καθώς ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την προέλασή τους με αργό ρυθμό στην ανατολική Ουκρανία, όπου επικεντρώνουν τις δικές τους επιχειρήσεις, το Κίεβο ανέφερε χθες ότι οι δυνάμεις του έχουν καταλάβει 1.263 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Κουρσκ, συμπεριλαμβανομένων 93 κοινοτήτων. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.