Τέσσερις νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ η Χεζμπολά έκανε γνωστό ότι εξαπέλυσε ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στη μεθόριο.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη λιβανική Χεζμπολά και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι σχεδόν καθημερινές. Το λιβανικό κίνημα, προσκείμενο στο Ιράν, λέει πως επιτίθεται εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων για να υποστηρίξει το σύμμαχό του παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι «πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στο χωριό Ντάιρα» στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δύο. Δεν διευκρίνισε εάν επρόκειτο για άμαχους ή μαχητές.

Η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για εκτοξεύσεις ρουκετών τύπου Κατιούσα εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς στο Ντάιρα.

Γνωστοποίησε επίσης ότι εξαπέλυσε ομοβροντίες ρουκετών και drones εναντίον θέσεων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν σε «ανταπόδοση» πληγμάτων την προηγουμένη στον ανατολικό Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του πως κατέγραψε την εκτόξευση 115 βλημάτων από τον Λίβανο εναντίον του βόρειου Ισραήλ και του κατεχόμενου συριακού υψιπέδου του Γκολάν.

«Ορισμένα βλήματα αναχαιτίστηκαν και άλλα κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές», συμπλήρωσε. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, όμως κατά τόπους εκδηλώθηκαν πυρκαγιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ισραηλινό επιτελείο εξάλλου ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη του έπληξαν εκτοξευτήρες ρουκετών και διάφορες «στρατιωτικές» κτιριακές εγκαταστάσεις «της Χεζμπολά» στον νότιο Λίβανο.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε πως τρία μέλη κέντρου άμεσης βοήθειας της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, οργάνωσης προσκείμενης στη Χεζμπολά, τραυματίστηκαν όταν «στοχοποιήθηκαν» από τον ισραηλινό στρατό στον νότιο Λίβανο, συμπληρώνοντας πως το ασθενοφόρο στο οποίο επέβαιναν υπέστη «μεγάλες ζημιές».

Από την 8η Οκτωβρίου, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 589 ανθρώπους στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος, αλλά και τουλάχιστον 128 αμάχους, ανάμεσά τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο Ισραήλ και στο κατεχόμενο υψίπεδο του Γκολάν έχουν σκοτωθεί 23 στρατιωτικοί και 26 άμαχοι το ίδιο διάστημα, κατά τους αριθμούς των ισραηλινών αρχών.

Η ανησυχία πως θα ξεσπάσει γενικευμένη ένοπλη σύρραξη κλιμακώθηκε μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό ο οποίος σκότωσε κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά στα τέλη Ιουλίου σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη, την ευθύνη για την οποία το Ιράν επέρριψε στο Ισραήλ. Τόσο η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όσο και αυτή της Χεζμπολά ορκίστηκαν εκδίκηση για τους θανάτους αυτούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

