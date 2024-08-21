Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τον Μάρτιο άκρως απόρρητο σχέδιο πυρηνικής αποτροπής, το οποίο για πρώτη φορά αναδιατάσσει τη στρατηγική της Ουάσινγκτον και επικεντρώνεται στην επέκταση του κινεζικού πυρηνικού οπλοστασίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times χθες Τρίτη.

Ο Λευκός Οίκος ουδέποτε ανακοίνωσε ότι ο Μπάιντεν ενέκρινε την αναθεωρημένη στρατηγική πυρηνικής αποτροπής, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα. Αποχαρακτηρισμένη ειδοποίηση αναμένεται να διαβιβαστεί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ προτού ο Μπάιντεν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Πρόσφατα επετράπη σε δύο κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης να αναφερθούν σε αναθεώρηση της στρατηγικής, η οποία επικαιροποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, αναφέρουν οι New York Times.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε μέχρι στιγμής σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.