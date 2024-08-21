Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν πολλαπλές ρωσικές επιθέσεις χθες Τρίτη στα μέτωπα των κοινοτήτων Τόρετσκ και Πόκροβσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται πως στρατεύματα της Ρωσίας επιτέθηκαν σε ουκρανικές θέσεις γύρω από την Τόρετσκ, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας Νιου Γιορκ· δεν διευκρινίζεται ποια ήταν η έκβαση των μαχών.

Νωρίτερα, η Μόσχα διαβεβαίωσε πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κυρίευσαν την κοινότητα Νιου Γιορκ. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.

Τα στρατεύματα της Ρωσίας επικεντρώνονται στο μέτωπο της Πόκροβσκ, σύμφωνα με το Κίεβο. Οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν 49 επιθέσεις εκεί, ανέφερε, προσθέτοντας πως 13 μάχες παραμένουν σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

