Τη μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα απέκρουσε η ρωσική αεράμυνα ανακοίνωσε την Τρίτη ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν, εν μέσω διπλωματικών ζυμώσεων για το ουκρανικό.

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 αναφέρει το BBC.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι συνολικά 337 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είτε αναχαιτίστηκαν είτε καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, 91 εξ αυτών στη Μόσχα και τα υπόλοιπα σε άλλες εννέα ρωσικές περιοχές.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και τρία παιδιά, στη μαζική επίθεση ουκρανικών drone κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε αρχικά το ρωσικό υπουργείο Υγείας. Τον τρίτο νεκρό ανακοίνωσε η Εβγκενίγια Χρουστάλεβα, επικεφαλής της πόλης Ντομοντέντοβο μέσω του καναλιού της στο Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορόμπιεφ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι υπήρξαν θύματα στις πόλεις Βιντόγιε και Ντομοντέντοβο, λίγο έξω από την πρωτεύουσα. Ζημιές υπέστησαν επτά διαμερίσματα σε πολυκατοικία.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι καταρρίφθηκαν 73 drones που κατευθύνονταν προς την πόλη. Η οροφή ενός κτιρίου υπέστη ζημιές από συντρίμμια drone.



Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες πριν από μια κρίσιμη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στη Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.



Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνήτης Βορόμπιεφ δημοσίευσε εικόνες που φαίνεται ότι δείχνουν ένα από τα κατεστραμμένα διαμερίσματα και τα καμένα οχήματα σε κάτι που έμοιαζε με χώρο στάθμευσης στην περιοχή της Μόσχας.



Είπε ότι 12 άτομα - μεταξύ των οποίων τρία παιδιά - χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα κατεστραμμένα διαμερίσματά τους μετά τα πλήγματα.

Περιορισμοί πτήσεων επιβλήθηκαν επί ώρες στα αεροδρόμια Σερεμέτεβο, Ντομοντέντοβο και Βνούκο της Μόσχας - σημαντικοί μεταφορικοί κόμβοι που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.

Η επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή θα δείξει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ (που επισκέπτεται τη ρωσική πρωτεύουσα) ποιο είναι το καθεστώς του Κιέβου, σημείωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drone δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο πεδίο μάχης.



Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει το θέμα.



Κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν επίσης ρωσική μαζική επίθεση με 129 drones. Το Κίεβο ανακοίνωσε την κατάρριψη ενός πυραύλου και 79 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες περιοχές. Άλλα 35 drones δεν έφθασαν στους στόχους τους, πιθανότατα λόγω των αντίμετρων ηλεκτρονικού πολέμου. Δεν διευκρινίζεται τι έγινε στα υπόλοιπα ρωσικά drones.

Δεν έγινε αμέσως σαφές εάν υπάρχουν θύματα, και τι συνέβη



Πηγή: skai.gr

