Χειροπέδες πέρασαν στον πρώην πρόεδρο των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε, μετά από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον αιματηρό του «πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

Ο πρώην ηγέτης των Φιλιππίνων, ο οποίος θα γίνει 80 ετών αυτό τον μήνα, κατηγορείται από τους εισαγγελείς για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Συγκεκριμένα, στις βίαιες καταστολές του, στη μάχη κατά των ναρκωτικών, υπολογίζεται πως σκοτώθηκαν περίπου 30.000 άνθρωποι. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν άνδρες σε φτωχές, αστικές περιοχές, οι οποίοι πυροβολήθηκαν στους δρόμους.

Το γραφείο του προέδρου δήλωσε ότι ο Ντουτέρτε συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο της Μανίλας, αφού επέστρεψε αεροπορικώς από το Χονγκ Κονγκ.

«Νωρίς το πρωί, η Ιντερπόλ της Μανίλα έλαβε το επίσημο αντίγραφο του εντάλματος σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», ανέφερε το προεδρικό μέγαρο σε ανακοίνωσή του. «Βρίσκεται υπό την επιτήρηση των αρχών».

