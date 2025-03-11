Κουρσκ: Ο στρατηγός Γκερασίμοφ δηλώνει ότι ο ουκρανικός στρατός καταστρέφεται

Τον ρωσικό στρατό στο Κουρσκ επιθεώρησε την Τρίτη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας Βαλερί Γκερασίμοφ στη σκιά αναφορών ότι η Μόσχα προελαύνει στην περιοχή.



Ο Γκερασίμοφ έλεγξε την πρόοδο των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο του Κουρσκ για την καταστροφή των ουκρανικών μονάδων που είχαν διεισδύσει στο έδαφος της ρωσικής περιφέρειας, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.



Επισήμανε «την επιτυχία των ρωσικών δυνάμεων στην καταστροφή των ουκρανικού στρατού», παρασημοφόρησε Ρώσους στρατιώτες για ανδρεία και έδωσε οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες.

Περισσότερα από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους απελευθερώθηκαν στο Κουρσκ μέσα σε μια μέρα, υποστηρίζει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Μονάδες της ομάδας δυνάμεων του Βορρά απελευθέρωσαν 12 οικισμούς κατά τη διάρκεια της επίθεσης... και περισσότερα από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα της επικράτειας της περιοχής του Κουρσκ», δήλωσε χαρακτηριστικά το ρωσικό υπουργείο.

Πάντως, ο ανώτατος στρατηγός του Κιέβου δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα ουκρανικά στρατεύματα που πολεμούν στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας δεν βρίσκονται σε κίνδυνο περικύκλωσης, παρά την πρόσφατη αντεπίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην οποία συμμετείχαν και στρατεύματα της Βόρειας Κορέας.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο πεδίο της μάχης, έκανε αυτή την επισήμανση σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρει επίσης ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Η Μόσχα δέχθηκε τη μεγαλύτερη επίθεση ουκρανικών drones από την έναρξη του πολέμου

Τη μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα απέκρουσε στο μεταξύ η ρωσική αεράμυνα ανακοίνωσε την Τρίτη ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν, εν μέσω διπλωματικών ζυμώσεων για το ουκρανικό.

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 αναφέρει το BBC.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι συνολικά 337 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είτε αναχαιτίστηκαν είτε καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, 91 εξ αυτών στη Μόσχα και τα υπόλοιπα σε άλλες εννέα ρωσικές περιοχές.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκε και 18 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και τρία παιδιά, στη μαζική επίθεση ουκρανικών drone κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Υγείας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σημείωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drone δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο πεδίο μάχης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.