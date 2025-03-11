Τραμπ: «Θα αγοράσω ένα ολοκαίνουργιο Tesla!»

Με τις πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας EV του Ίλον Μασκ Tesla να σημειώνουν ελεύθερη πτώση στις περισσότερες αγορές του κόσμου, ο Ντόναλντ Τραμπ σπεύδει να «δώσει χείρα βοηθείας» στον στενό του σύμμαχο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε στο Truth Social ότι σκοπεύει να αγοράσει άμεσα ένα Tesla συνιστώντας ουσιαστικά στους Αμερικανούς οπαδούς του να κάνουν κάτι ανάλογο.

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε τη Δευτέρα η τιμή της μετοχής της Tesla η οποία διαπραγματεύεται στο χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν από τη νίκη του προέδρου Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο, εξαλείφοντας το 91% των κερδών της.

O Ίλον Μασκ βλέπει τις πωλήσεις των Tesla να καταγράφουν κατακόρυφη πτώση τους τελευταίους μήνες. Η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια του 2025 και οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν ότι η Tesla θα πουλήσει περισσότερα από 2 εκατ. αυτοκίνητα φέτος. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 29% στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο μηνών του έτους.



Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ



«Για τους Ρεπουμπλικάνους, τους Συντηρητικούς και όλους τους σπουδαίους Αμερικανούς, ο Ίλον Μασκ «ρισκάρει στην πρώτη γραμμή» για να βοηθήσει το Έθνος μας και κάνει ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ! Αλλά οι Ριζοσπαστικοί Aριστεροί Tρελοί, όπως κάνουν συχνά, προσπαθούν να μποϊκοτάρουν παράνομα και συμπαιγνιακά την Tesla, μια από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου, και το «μωρό» του Ίλον, προκειμένου να επιτεθούν και να κάνουν κακό στον Ίλον, και σε ό,τι πρεσβεύει. Προσπάθησαν να μου το κάνουν στην προεδρική κάλπη του 2024, αλλά πώς εξελίχθηκε αυτό; Σε κάθε περίπτωση, θα αγοράσω ένα ολοκαίνουργιο Tesla αύριο το πρωί ως ένδειξη εμπιστοσύνης και υποστήριξης στον Ίλον Μασκ, έναν πραγματικά σπουδαίο Αμερικανό. Γιατί να τιμωρηθεί επειδή έβαλε τις τεράστιες δεξιότητές του σε υπηρεσία για να βοηθήσει να γίνει η ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ;;;»

