Φινλανδία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας

Η Φιλναδία και η Ουκρανία προχώρησαν στην υπογραφή διμερούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας την Πέμπτη.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να εμβαθύνουν στην αμυντική συνεργασία τους, μεταξύ άλλων, στους τομείς των εξοπλισμών, της ανταλλαγής πληροφοριών και της παραγωγής πυρομαχικών, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το φινλανδικό υπουργείο.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ακόμα ότι θα προχωρήσει στην παροχή ενός νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ, που θα περιλαμβάνει πυρομαχικά πυροβολικού τα οποία θα βοηθήσουν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει την επίθεση της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

