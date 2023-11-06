Βίντεο από τη στιγμή που ουκρανικός πύραυλος πλήττει τη ρωσική κορβέτα Askold, στην Κριμαία, μετέδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ.
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του ουκρανικού στρατού και προκάλεσε μεγάλη ικανοποίηση στο Κίεβο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:
🔴 Ukrayna ordusu tarafından Storm Shadow seyir füzeleriyle hedef alınan Rus Donanması bağlısı Askold korvetinin vurulma görüntüleri. pic.twitter.com/wLbhgUO1fq— M5 Dergi (@M5Dergi) November 6, 2023
- Ο Ζελένσκι συγχαίρει τις ένοπλες δυνάμεις για την «καταστροφή» ρωσικού πολεμικού πλοίου στην Κριμαία
- Μήλον της Εριδος για Κολομβία-Ισπανία και ΗΠΑ η βυθισμένη γαλέρα του Σαν Χάσε με τον αμύθητο θησαυρό της (βίντεο)
- Δάκρυα στο Τείχος των Δακρύων: 1.400 κεράκια για τους νεκρούς ένα μήνα μετά την 7η Οκτωβρίου - Βίντεο - Φωτό
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.