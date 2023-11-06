Βίντεο από τη στιγμή που ουκρανικός πύραυλος πλήττει τη ρωσική κορβέτα Askold, στην Κριμαία, μετέδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του ουκρανικού στρατού και προκάλεσε μεγάλη ικανοποίηση στο Κίεβο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

🔴 Ukrayna ordusu tarafından Storm Shadow seyir füzeleriyle hedef alınan Rus Donanması bağlısı Askold korvetinin vurulma görüntüleri. pic.twitter.com/wLbhgUO1fq — M5 Dergi (@M5Dergi) November 6, 2023

