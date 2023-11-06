Λογαριασμός
Βίντεο ντοκουμέντο: Ουκρανικός πύραυλος χτυπά ρωσικό πλοίο στην Κριμαία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση

Κριμαία

Βίντεο από τη στιγμή που ουκρανικός πύραυλος πλήττει τη ρωσική κορβέτα Askold, στην Κριμαία, μετέδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του ουκρανικού στρατού και προκάλεσε μεγάλη ικανοποίηση στο Κίεβο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: 

