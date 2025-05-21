Ο Νιλ Γιανγκ άσκησε σφοδρή κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις πρόσφατες διαδικτυακές επιθέσεις του στον Μπρους Σπρίνγκστιν και άλλους μουσικούς.

Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός ο οποίος έχει και αμερικανική υπηκοότητα σε νέα ανάρτηση στον ιστότοπο Neil Young Archives, έγραψε: «Ο Μπρους και χιλιάδες μουσικοί νομίζουν ότι καταστρέφεις την Αμερική. Ανησυχείς για αυτό αντί για τα παιδιά που πεθαίνουν στη Γάζα. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Δεν σε φοβάμαι. Ούτε εμείς οι υπόλοιποι. Καταργείς τη FEMA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης) όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα Τραμπ. Σταμάτα να σκέφτεσαι τι λένε οι ρόκερ. Σκέψου πώς θα σώσεις την Αμερική από το χάος που δημιούργησες».

Ο Γιανγκ συνέχισε αναφέροντας την Τέιλορ Σουίφτ και τον Μπρους Σπρίνγκστιν - οι οποίοι έχουν στοχοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία χρόνια: «Η Τέιλορ Σουίφτ έχει δίκιο. Το ίδιο και ο Μπρους. Ξέρεις τι αισθάνομαι. Ανησυχείς περισσότερο για τον εαυτό σου παρά για την ΑΜΕΡΙΚΗ. Ξύπνα Τραμπ!! Θυμήσου τι είναι ο Λευκός Οίκος;».

Αργότερα ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός πρόσθεσε: «Ξεχνάς την πραγματική σου δουλειά. Δουλεύεις για εμάς. Ξυπνήστε Ρεπουμπλικάνοι! Αυτός ο τύπος είναι εκτός ελέγχου. Χρειαζόμαστε έναν πραγματικό πρόεδρο!».

Ο Νιλ Γιανγκ έκανε την ανάρτηση μετά τη δήλωση του Μπρους Σπρίνγκστιν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι «διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική» κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Co-op Live του Μάντσεστερ στις 14 Μαΐου. Σε απάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε τον τραγουδιστή «σταφιδιασμένο ροκ σταρ» που «πρέπει να κρατάει το στόμα του κλειστό μέχρι να επιστρέψει στη χώρα».

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν δεν πτοήθηκε από τα λόγια του Τραμπ - στη δεύτερη συναυλία του στο Co-op Live, εκφώνησε μια τρίλεπτη ομιλία εναντίον του πρόεδρου των ΗΠΑ λέγοντας: «Συμβαίνουν πράγματα αυτή τη στιγμή που αλλοιώνουν την ίδια τη φύση της δημοκρατίας της χώρας μας και είναι πολύ σημαντικά για να τα αγνοήσουμε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε επίσης στην Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Έχει παρατηρήσει κανείς ότι, από τότε που είπα "Μισώ την Taylor Swift" δεν είναι πλέον «ΚΑΛΥΤΕΡΗ»;».

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών απάντησε αργότερα στα σχόλια του Τραμπ τόσο για τον Μπρους Σπρίνγκστιν όσο και για την Τέιλορ Σουίφτ, με τον πρόεδρο της οργάνωσης Τίνο Γκαλιάρντι να λέει: «Οι μουσικοί έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και είμαστε αλληλέγγυοι με όλα τα μέλη μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.