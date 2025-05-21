Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήταν «υπέροχο» η Ρωσία και η Ουκρανία να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για εκεχειρία στο Βατικανό, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα έκανε πιο σημαντική τη διαδικασία.

Χθες, Τρίτη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πάπα Λέοντα ΙΔ', κατά την οποία ο νέος ποντίφικας επιβεβαίωσε ότι το Βατικανό είναι διατεθειμένο να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει μία έντονη κινητικότητα στην Αγία Εδρα για μία πιθανή, προσωπική συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, η οποία «εκκρεμεί» από την Κωνσταντινούπολη.

Σήμερα, ερωτώμενος σχετικά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρετίζει «την ετοιμότητα και τις προσπάθειες όλων των πλευρών που θέλουν να συνεισφέρουν σε μια γρήγορη διευθέτηση», αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα για το πού θα πρέπει να διεξαχθεί η επόμενη συνάντηση.

«Η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμα συγκεκριμένες προτάσεις από το Βατικανό», δήλωσε ο ίδιος.

Οι εμπόλεμες πλευρές συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις τους από τον Μάρτιο του 2022 και συμφώνησαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων, 1.000 από κάθε πλευρά, αλλά η Ρωσία δεν συμφώνησε σε άμεση, άνευ όρων κατάπαυση πυρός την οποία ζητούσε η Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ τη Δευτέρα και είπε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα εργαστούν για τη σύνταξη μνημονίου που θα σχετίζεται με ειρηνευτική συμφωνία, κάτι που προκάλεσε νέες κατηγορίες από το Κίεβο και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι η Μόσχα χρονοτριβεί και δεν ενδιαφέρεται σοβαρά για ειρήνη.

Ο Πεσκόφ το αρνήθηκε αυτό.

«Κανείς δεν ενδιαφέρεται να παραταθεί η διαδικασία. Όλοι εργάζονται με δυναμικό τρόπο. Θα σας κρατάμε ενήμερους. Φυσικά, η περισσότερη από αυτή τη δουλειά γίνεται με διακριτικό τρόπο, και δεν θα έπρεπε, για προφανείς λόγους, να είναι ανοικτή στο κοινό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

