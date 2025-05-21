Μητέρα και το παιδί της έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μάγχη

Δύο μετανάστες, μια μητέρα και το παιδί της, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ ανοιχτά του Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν λαθραία τη Μάγχη, ανακοίνωσαν οι λιμενικές αρχές της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας (Prémar).

Με το θάνατό τους ανέρχεται σε 5 ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μάγχη στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Βρετανία το τελευταίο δεκαήμερο, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται στα επίσημα στοιχεία.

Πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού παρενέβη κατόπιν αιτήματος των επιβαινόντων σε υπερφορτωμένη λέμβο, η οποία μετέφερε γύρω στους 85 επίδοξους μετανάστες, διευκρίνισε η Prémar.

Δέκα από τους επιβαίνοντες ζήτησαν να τους παρασχεθεί φροντίδα και άλλοι δύο, μια γυναίκα και ένα παιδί, βρέθηκαν νεκροί μέσα στη λέμβο, πρόσθεσε η Prémar, διευκρινίζοντας ότι το πλεούμενο συνέχισε την πορεία του προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ήδη τη Δευτέρα, η Prémar είχε ανακοινώσει ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας αγνοείται μετά το ναυάγιο υπερφορτωμένου πλεούμενου που διαλύθηκε.

Επίσης, στις 11 Μαΐου, μια μετανάστρια έχασε τη ζωή της και πολλοί τραυματίστηκαν κατά το ναυάγιο σκάφους ανοιχτά του Αρντελό, κοντά στην Μπουλόν-συρ-Μερ, στη βόρεια Γαλλία.

Μαζί με τις δύο νέες απώλειες, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του 2025 κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στη Βρετανία με "μικρά σκάφη", επισφαλή πλοιάρια που συχνά είναι υπερφορτωμένα.

Το 2024, 78 μετανάστες --αριθμός ρεκόρ από τις αρχές του 2018-- έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μάγχη για να περάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.