Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει την περιοδεία του στον Περσικό Κόλπο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να τον υποδέχονται την Πέμπτη με εντυπωσιακή πολιτιστική εκδήλωση στο προεδρικό παλάτι Qasr Al Watan.

Κατά την άφιξή του, ο Τραμπ παρακολούθησε μια παράσταση της παραδοσιακής τελετουργίας Al-Ayyala, όπου δεκάδες γυναίκες με μακριά σκούρα μαλλιά και λευκές ρόμπες χόρευαν ρυθμικά, πετώντας τα μαλλιά τους από τη μία πλευρά στην άλλη.

«Τι πανέμορφη πόλη! Την αγαπώ!» δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, φανερά εντυπωσιασμένος από το θέαμα, όπως σημειώνει και η New York Post.

Al-Ayyala: Η τελετουργία που συνδυάζει ποίηση, τύμπανα και… μάχη

Η τελετή, στην οποία συμμετείχαν και άνδρες με σπαθιά σε χορευτική κίνηση, έχει βαθιές ρίζες στην πολιτιστική κληρονομιά των Εμιράτων και του Ομάν. Σύμφωνα με την UNESCO, το Al-Ayyala συμβολίζει μια μάχη, συνδυάζοντας ποιητικά τραγούδια, μουσική με τύμπανα και χορό. Συνήθως παρουσιάζεται σε γάμους και εθνικές γιορτές.

Σε αντίθεση με χώρες όπως το Ιράν, στα ΗΑΕ δεν υπάρχουν νόμοι που επιβάλλουν στις γυναίκες να καλύπτουν τα μαλλιά τους, κάτι που επιτρέπει πιο ελεύθερες πολιτιστικές εκφράσεις όπως αυτή.

Διπλωματία, καμήλες και Cybertruck

Η πολιτιστική φιλοξενία των Εμιράτων ακολούθησε την πολυτελή υποδοχή που είχε ο Τραμπ στη Σαουδική Αραβία, όπου τον συνόδευσαν μαχητικά αεροσκάφη κατά την άφιξή του με το Air Force One. Την επόμενη ημέρα, στο Κατάρ, τον περίμενε παρέλαση με καμήλες και αυτοκινητοπομπή από Cybertruck, υπό τη συνοδεία και πάλι αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ κατάφερε να εξασφαλίσει επενδυτικές δεσμεύσεις άνω του $1 τρισ. από τις χώρες του Κόλπου, στο πλαίσιο συμφωνιών που αγγίζουν από την ενέργεια και την τεχνολογία, έως την αμυντική βιομηχανία.

