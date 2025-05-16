Γροιλανδία: Επιδιώκει συνεργασία της με την ΕΕ για τις σπάνιες γαίες

Η Γροιλανδία επιδιώκει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις σπάνιες γαίες στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για κατάληψη του νησιού, όπως αναφέρει το Politico.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας τόνισε ότι η Ένωση θα μπορούσε να αναπτύξει τους πολυπόθητους ορυκτούς πόρους της εν μέσω απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί.

Με τα τεράστια αποθέματα σπάνιων γαιών και τη στρατηγική της θέση στην Αρκτική, η Γροιλανδία - μια αυτοδιοικούμενη δανική περιοχή με πληθυσμό περίπου 60.000 ανθρώπων - έχει γίνει ένας ολοένα και πιο σημαντικός γεωπολιτικός παράγοντας, του οποίου το παγκόσμιο προφίλ έχει αναβαθμιστεί από τις επιθετικές κινήσεις του Τραμπ.

Η υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελντ δήλωσε στο Politico σε αποκλειστική συνέντευξη κατά τη διάρκεια διπλωματικού ταξιδιού στις Βρυξέλλες ότι ήθελε να εμβαθύνει τους «διμερείς» δεσμούς με την ΕΕ και εστίασε στα πολύτιμα ορυκτά της Γροιλανδίας ως σημείο για να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

«Παίρνουν κάποια ψάρια από εμάς, και από την άλλη πλευρά έχουμε μια ελεύθερη αγορά, μπορούμε να εξάγουμε στην ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος», είπε. «Αλλά σήμερα, θέλουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας όχι μόνο με βάση την αλιεία, αλλά θέλουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και στα κρίσιμα ορυκτά και την ενέργειά μας».

«Αυτό έχει η Γροιλανδία, και ο υπόλοιπος κόσμος, οι χώρες που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις με εμάς χρειάζονται ένα πιο πράσινο μέλλον, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», πρόσθεσε.

Θαμμένα βαθιά στο παγωμένο έδαφος της Γροιλανδίας βρίσκονται περίπου 40 από τα 50 κρίσιμα ορυκτά που οι ΗΠΑ θεωρούν ζωτικής σημασίας για την εθνική τους ασφάλεια. Οι πόροι, από το ουράνιο μέχρι τον γραφίτη, είναι κρίσιμοι για την παραγωγή κατασκευών/ ηλεκτρονικών και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού - αν και τα αποθέματα της Γροιλανδίας είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα και ανεκμετάλλευτα.

Ο ορυκτός πλούτος της Γροιλανδίας σημαίνει ότι το νησί έχει την απάντηση σε «ένα πολύ σημαντικό ερώτημα» που θα μπορούσε να επιφέρει «ενισχυμένη συνεργασία με την ΕΕ», δήλωσε η Μότζφελντ.

«Φυσικά, θέλουμε να έχουμε συνεργασία με τις χώρες οι οποίες αντιλήψεις με εμάς στα κρίσιμα ορυκτά μας, και [η] ΕΕ είναι ένας καλός εταίρος, μας αρέσει», τόνισε.

Η πολιτικός από τη Γροιλανδία, η οποία συναντήθηκε με την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας την Πέμπτη, κάλεσε μέλη της εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιηγηθούν στο νησί. «Όλοι οι επίτροποι που θέλουν να έρθουν να μας επισκεφθούν είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτοι», είπε.

Με φίλους σαν αυτούς

Η Μότζφελντ επιτέθηκε επίσης στην κυβέρνηση Τραμπ για το ρεπορτάζ ​​περί κατασκοπείας από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία, μετά από δημοσίευμα στη Wall Street Journal την περασμένη εβδομάδα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν λάβει εντολή να συλλέξουν πληροφορίες για το νησί.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν κάλεσε στη συνέχεια τον Αμερικανό πρέσβη για να υποβάλει διαμαρτυρία και να απαιτήσει απαντήσεις.

«Υποτίθεται ότι είμαστε φίλοι. Είμαστε σύμμαχοι. Οι σύμμαχοι δεν κάνουν τέτοια πράγματα», είπε η Μότζφελντ. «Η κατάσταση είναι νέα για εμάς και νέα για τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή δεν το κάνεις... αυτό στον σύμμαχό σου».

Οι φερόμενες μυστικές δραστηριότητες αποτελούν το τελευταίο κεφάλαιο μιας αμερικανικής εκστρατείας πίεσης που ξεκίνησε με την άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει την απόκτηση της Γροιλανδίας με στρατιωτική βία, και η οποία οδήγησε στην αποστολή του μεγαλύτερου γιου του προέδρου και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο νησί.

«Είναι απειλή μόλις αρχίσεις να μιλάς για στρατιωτική κατοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μότζφελντ όταν ρωτήθηκε αν οι απειλητικές ιαχές του Τραμπ αποτελουν αξιόπιστο κίνδυνο για τη Γροιλανδία. «Φυσικά και μπορούν να έρθουν να μας επισκεφτούν... και επιθυμούμε εδώ και καιρό να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες... Αλλά με διαφορετική ρητορική, με αξιόπιστο τρόπο».

Ο Τραμπ έχει επικαλεστεί τις αντιπαλότητες με τη Ρωσία και την Κίνα για την υπεροχή στην Αρκτική ως λόγους για την επιθυμία του για τη Γροιλανδία, και είπε ότι η ανάληψη της ιδιοκτησίας του νησιού από την Αμερική ήταν ζωτικής σημασίας τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τη «διεθνή ασφάλεια».

Η Ουάσινγκτον είχε κάποτε μερικές δωδεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία, αλλά τώρα έχει μόνο μία, τη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ, που βρίσκεται στην παγωμένη βόρεια περιοχή του νησιού.

Η Μότζφελντ δήλωσε ότι είναι ανοιχτή στο να υπάρχουν περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφος της Γροιλανδίας και περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στον νεοσύστατο μεταλλευτικό τομέα της Γροιλανδίας — απλώς όχι μια εξαγορά.

«Η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η ασφάλειά μας. Έχουμε τα ίδια συμφέροντα», είπε. «Και σύμφωνα με την αμυντική μας συμφωνία, είναι ήδη δυνατό να κατασκευαστούν περισσότερες βάσεις, ή αν θέλετε, να επενδύσουν στην εξόρυξη μας, είναι ήδη δυνατό. Αλλά αυτό που δεν είναι δυνατό είναι να μας αγοράσουν».

Η Γροιλανδία ήταν κάποτε μέρος της ΕΕ, αλλά αποσύρθηκε μετά από δημοψήφισμα το 1985 — ωστόσο οι Βρυξέλλες υπήρξαν ένας αξιόπιστος εταίρος σε «δύσκολες εποχές», είπε η Μότζφελντ.

«Έχουμε δει την ΕΕ να υποστηρίζει τη Γροιλανδία», είπε. «Η συνεργασία μας με την ΕΕ είναι σημαντική, και σήμερα είναι πιο σημαντική από ποτέ... Η σημερινή κατάσταση απαιτεί να είμαστε ενωμένοι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.