Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση του Κιέβου εξαπολύει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά της Ρωσίας, στη διάρκεια της νύχτας, συνέπεια της οποίας ήταν να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ, σε δήλωσή του και ενώ διεξάγονται στη Σαουδική Αραβία οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, κατηγορεί το Κίεβο ότι με την επίθεση που εξαπέλυσε, «δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για διπλωματική λύση και για τον τερματισμό του πολέμου».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίθεση με drone είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων και είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με τις σημερινές συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Σαουδική Αραβία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρωσικό ΥΠΕΞ.

