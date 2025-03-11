Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαουδική Αραβία καθώς ξεκίνησαν οι συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών αντιπροσώπων στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Ritz Carlton στην Τζέντα με σκοπό να βρεθεί η χρυσή τομή και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ασκούν σημαντική πίεση στην Ουκρανία αναζητώντας παραχωρήσεις από το Κίεβο με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο να επαναλαμβάνει λίγο πριν την έναρξη των συζητήσεων ότι στόχος της συνάντησης των δύο πλευρών είναι να ληφθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πιθανές παραχωρήσεις που είναι διατεθειμένο να κάνει το Κίεβο. Αν και ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει διευκρινίσει τι είδους παραχωρήσεις και συμβιβασμούς ζητάει από τους Ουκρανούς, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να εγκαταλείψει μέρος της επικράτειάς της.

Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Άντριι Γιέρμακ ανάρτησε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος που είχαν οι δύο πλευρές ότι οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας είναι ένα «έργο σε εξέλιξη». Ο Γιέρμακ και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ουκρανίας αποτελούν μέρος της ουκρανικής αντιπροσωπείας, στην οποία δεν συμμετέχει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο προέβλεψε στο BBC ότι η συνάντηση θα είναι «καλή», ενώ ο Άντριι Γιέρμακ είπε ότι η συνάντηση ξεκίνησε με «πολύ εποικοδομητικό» τρόπο και υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί θέλουν την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Επιπλέον, επισήμανε ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη να προχωρήσει», προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «πολύ σημαντικές», αλλά προς το παρόν είναι απαραίτητο να συζητηθεί «πώς να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία» για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

Οι συζητήσεις στην Τζέντα πραγματοποιούνται ενώ η Ουκρανία εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας, τη μεγαλύτερη επίθεση με drone στη Μόσχα από την έναρξη του πολέμου. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας «χτύπησαν έναν αριθμό στρατηγικών αντικειμένων της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εμπλέκονται στη διασφάλιση της ένοπλης επίθεσης κατά της Ουκρανίας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε από την πλευρά του ότι κατέρριψε 337 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε 10 ρωσικές περιοχές. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Εν τω μεταξύ, την Τρίτη, ηγέτες του ΝΑΤΟ από 30 χώρες συγκεντρώνονται στο Παρίσι -χωρίς τις ΗΠΑ- για να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς το Κίεβο σε περίπτωση περαιτέρω αποχώρησης της Ουάσινγκτον.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ηγούνται των προσπαθειών για τη σύγκληση ενός «συνασπισμού προθύμων» που θα υποστηρίξει την Ουκρανία με ειρηνευτικά στρατεύματα σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν επί του παρόντος σχεδόν το 20% του εδάφους της Ουκρανίας, από το περίπου 7% που έλεγχε η Μόσχα πριν εισβάλει στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι θέλει η Μόσχα να αποκτήσει τον έλεγχο του συνόλου των περιοχών του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. ύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, που εδρεύει στις ΗΠΑ, η Ρωσία καταλαμβάνει επί του παρόντος περίπου το 99% της περιοχής Λουχάνσκ, το 70% της περιοχής του Ντόνετσκ, καθώς και περίπου το 75% των περιοχών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Πηγή: skai.gr

