«Το τέλος του Άσαντ αντιπροσωπεύει για εκατομμύρια ανθρώπους στη Συρία μια πρώτη, μεγάλη ανακούφιση» ανέφερε η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, προειδοποιώντας να μην αφεθεί η χώρα στα χέρια «άλλων ριζοσπαστών».

«Η χώρα δεν θα πρέπει τώρα να πέσει στα χέρια άλλων ριζοσπαστών, όποια μορφή και αν παίρνουν αυτοί. Καλούμε όλες τις πλευρές να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους Σύρους» ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Αναλένα Μπέρμποκ.

H υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ζήτησε επίσης την προστασία όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων της χώρας και μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς. Προέτρεψε επίσης τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η Συρία «επιτέλους θα ξεφύγει από τον κύκλο του πολέμου και της βίας».

Η Γαλλία χαιρέτισε επίσης «την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και κάλεσε τους Σύρους να επιδείξουν «ενότητα» και «να απορρίψουν κάθε μορφή εξτρεμισμού». Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ζήτησε να υπάρξει «ειρηνική πολιτική μετάβαση» και να προστατευθούν όλοι οι πολίτες και οι μειονότητες της χώρας.

Με ανησυχία παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Συρία η Ιταλία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ιταλικής διπλωματίας, Αντόνιο Ταγιάνι. «Παρακολουθώ με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης στη Συρία. Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με την πρεσβεία μας στη Δαμασκό και με το γραφείο του πρωθυπουργού. Έχω συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στις 10:30 στο Υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε στο «Χ» ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Seguo con preoccupata attenzione l'evoluzione della situazione in https://t.co/uITO29q5ko contatto costante con la nostra ambasciata a Damasco e con Palazzo Chigi.Alle 1030 ho convocato riunione di emergenza alla Farnesina. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 8, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.