Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους Iskander σε εγκαταστάσεις σιτηρών στην Οδησσό πραγματοποίησε η Ρωσία, λίγη ώρα μετά την επίτευξη της συμφωνίας στην Τζέντα -ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας- για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Στόχος ήταν εγκαταστάσεις σιτηρών στο λιμάνι της Οδησσού, ενώ, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Η Ρωσία δεν έχει αποδεχθεί τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται επαφές ανάμεσα στην αμερικανική αντιπροσωπεία και στην αντίστοιχη ρωσική, ενδεχομένως και μία απευθείας συνομιλία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

