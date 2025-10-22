ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές παραβιάσεις απετράπησαν, αλλά οι υβριδικές απειλές παραμένουν

Η Ρωσία φαίνεται να αποθαρρύνθηκε από την αποφασιστική αντίδραση του ΝΑΤΟ στις παραβιάσεις του πολωνικού και του εσθονικού εναέριου χώρου τον προηγούμενο μήνα, αλλά η Μόσχα εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να δοκιμάζει τα όρια της Συμμαχίας, προειδοποίησε την Τρίτη ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, Αλέξους Γκρίνκεβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι τρία ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά στις 19 Σεπτεμβρίου. Το ΝΑΤΟ απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για να τα αναχαιτίσουν, ενώ η Ουάσινγκτον δεσμεύτηκε να «υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Εννέα ημέρες νωρίτερα, περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν μερικά εξ αυτών, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μέλος της συμμαχίας άνοιξε πυρ εναντίον ρωσικών στόχων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στο πρακτορείο Reuters, σημείωσε ότι οι απαντήσεις του ΝΑΤΟ έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα.

Οι Ρώσοι «προσπαθούν να είναι πιο προσεκτικοί»

«Βλέπουμε ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να είναι πιο προσεκτικοί, ότι συνειδητοποιούν πως πλησίασαν ή ξεπέρασαν ένα όριο σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το περιστατικό με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία», δήλωσε ο Αλέξους Γκρίνγκεβιτς.

«Θα έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα, αλλά θα συνεχίσουν να προσπαθούν να κινούνται και να υιοθετούν υβριδικές προσεγγίσεις για να προκαλούν τη Συμμαχία», πρόσθεσε.

Στην περίπτωση της Εσθονίας, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν πάνω από ουδέτερα ύδατα. Στην περίπτωση της Πολωνίας, η Μόσχα δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της συμμετείχαν σε επιθέσεις στην Ουκρανία και δεν στόχευαν την Πολωνία.

Αφότου τα αεροσκάφη αποχώρησαν από τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, «πήγαν πολύ μακριά και γύρω από την Εσθονία», ανέφερε ο Γκρίνκεβιτς και πρόσθεσε: «Κατά την άποψή μου, αυτό δείχνει ότι κατάλαβαν πως θα απαντούσαμε, ότι είμαστε σε θέση να απαντήσουμε, και ότι δεν θέλουν να επαναληφθεί αυτή η κατάσταση».

Παράλληλα, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που πλήττουν πόλεις και εγκαταστάσεις ενέργειας της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν πυραύλους Patriot «με ρυθμό που καλύπτει τις ουκρανικές ανάγκες».

Να ενισχυθούν τα συστήματα αντι-drone

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις πιστεύουν ότι η Ρωσία πιθανότατα ενεπλάκη σε ένα κύμα παραβιάσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, όπως αυτές που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε αεροδρόμια της Δανίας και τη Νορβηγίας. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν επίσης πάνω από τα πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Δανίας στη Βόρεια Θάλασσα τον Σεπτέμβριο και επηρέασαν τις ολλανδικές στρατιωτικές ασκήσεις στην Πολωνία.

Από τις πρώτες εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία στις 9 Σεπτεμβρίου, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ έχουν καταγράψει τουλάχιστον άλλα 38 περιστατικά σε Σκανδιναβία, Βέλγιο και χώρες της Βαλτικής, σύμφωνα με το Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως αρνηθεί τη σχέση με αυτά τα περιστατικά.

Ο αρχηγός Άμυνας της Ολλανδίας, στρατηγός Όνο Άιχελσαϊμ, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα απαντήσει στις ρωσικές εισβολές, είτε σκόπιμες είτε τυχαίες, στο έδαφος του, και ότι η Συμμαχία συνεργάζεται με την Ουκρανία για την αντιμετώπισή τους.

«Το καλό είναι ότι (οι Ουκρανοί) παράγουν οι ίδιοι πολλά συστήματα αντιμετώπισης των drones. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να τους δώσουμε τα χρήματα για να παράγουν περισσότερα», δήλωσε ο Άιχελσχαϊμ μετά από συναντήσεις που είχε με τον Γκρίνκεβιτς. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε την επόμενη περίοδο για να τους παρέχουμε περισσότερες δυνατότητες αντιμετώπισης των drones», πρόσθεσε.

Τα σχόλια απηχούν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα για τέσσερα εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος αντιμετώπισης των drones και ενός σχεδίου για την ενίσχυση των ανατολικών συνόρων, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την προετοιμασία της ηπείρου να αμυνθεί έως το 2030.

Ο «οδικός χάρτης» της αμυντικής πολιτικής αντικατοπτρίζει τους φόβους που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο του, ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε ένα μέλος της ΕΕ τα επόμενα χρόνια, αλλά και τις εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την Ευρώπη να κάνει περισσότερα για την ασφάλειά της.

Πηγή: skai.gr

