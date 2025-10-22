Ένας διοικητής διμοιρίας στην επίλεκτη Δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο σήμερα, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

🔴ELIMINATED: Issa Ahmad Karbala, a Hezbollah Radwan Force platoon commander in the Ain Qana area.



The terrorist advanced the transfer of weapons in Lebanon and advanced terror attacks against the State of Israel.



The activities of the terrorist constitute a violation of the… pic.twitter.com/g4LZIBLBwj October 22, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Issa Ahmad Karbala, συμμετείχε στη μετακίνηση όπλων στον Λίβανο και την προώθηση επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Ο στρατός λέει ότι οι δραστηριότητες του Karbala «συνιστούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Σύμφωνα με το The Times of Israel τον Issa Ahmad Karbala στόχευσαν, ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα στην πόλη Άιν Κανά. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στην επιδρομή.

