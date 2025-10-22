Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

IDF: Διοικητής της επίλεκτης δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε επιδρομή στον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λένε ότι οι δραστηριότητες του Karbala «συνιστούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου»

Idf

Ένας διοικητής διμοιρίας στην επίλεκτη Δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο σήμερα, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Issa Ahmad Karbala, συμμετείχε στη μετακίνηση όπλων στον Λίβανο και την προώθηση επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ.

Ο στρατός λέει ότι οι δραστηριότητες του Karbala «συνιστούν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Σύμφωνα με το The Times of Israel τον Issa Ahmad Karbala στόχευσαν, ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα στην πόλη Άιν Κανά. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στην επιδρομή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Χεζμπολάχ Ισραήλ Λίβανος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark