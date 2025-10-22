Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής συνεχίζονται», φέρεται να δήλωσε ο Ριάμπκοφ. «Δεν βλέπω μεγάλα εμπόδια».

«Το ερώτημα είναι εάν οι παράμετροι που έχουν τεθεί από τους προέδρους στο Άνκορατζ θα διευκρινιστούν με λεπτομέρειες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το ομολογώ –αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν διπλωμάτες».

Ο Ριάμπκοφ δήλωσε, σύμφωνα με το RIA, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία έχει γνωστοποιήσει τη θέση της στην Ουάσινγκτον μέσω "non-paper".

Νωρίτερα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και πρόσωπο με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι η Ρωσία επανέλαβε τους προηγούμενους όρους για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία σε "non-paper".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

