Τουλάχιστον 2 νεκροί στη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στον όγδοο και στον ένατο όροφο πολυκατοικίας

Κίεβο

Η ρωσική επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram.

Κατά τον Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στον όγδοο και στον ένατο όροφο πολυκατοικίας εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

