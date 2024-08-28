Η κυβέρνηση της περιφέρειας Κουρσκ της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εισάγει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στην πόλη Κουρτσάτοφ και στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ από αύριο 29 Αυγούστου.

Η είσοδος στην πόλη Κουρτσάτοφ, στην οποία βρίσκεται ο σταθμός, θα περιορισθεί προσωρινά, δήλωσε με ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας Κουρσκ Αλεξέι Σμιρνόφ.

Ο Σμιρνόφ συνέδεσε την απόφαση αυτή με το ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δεν σταματούν τις απόπειρες να μπουν στην πόλη» και με το καθεστώς της «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», που ισχύει στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Από την ανάρτηση του συνάγεται ότι στην είσοδο της πόλης θα υπάρχουν μπλόκα. Οι κάτοικοι της πόλης Κουρτσάτοφ που διαμένουν σ' αυτήν θα περνούν ελεύθερα. Όσοι εργάζονται στην πόλη, θα πρέπει να πάρουν ειδική άδεια από τις αρμόδιες αρχές της πόλης.

Η διέλευση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου μέσω της πόλης Κουρτσάτοφ θα σταματήσει.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν μέσω των δυτικών συνόρων της Ρωσίας στην περιοχή του Κουρσκ στις 6 Αυγούστου, σε μια αιφνιδιαστική εισβολή που συνεχίζεται ακόμη, και οι μάχες διεξάγονται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από την πυρηνική εγκατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.