Το Κρεμλίνο απέρριψε την Τετάρτη το «σχέδιο» του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το πώς θα τερματισθεί ο πόλεμος με τη Ρωσία , στους υποψήφιους για την αμερικανική προεδρία του Δημοκρατικού και Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από την εισβολή στην περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας, το σχέδιο, όπως είπε ο Ουκρανός ηγέτης σε συνέντευξη τύπου στο Κίεβο, περιλαμβάνει περισσότερα βήματα στο διπλωματικό και οικονομικό μέτωπο. Είπε επίσης ότι θα παρουσιάσει το σχέδιο στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε επίσης ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα τελειώσει τελικά μέσω διαλόγου, αλλά το Κίεβο πρέπει να είναι σε ισχυρή θέση, σε μια σύνοδο κορυφής που ελπίζει να πραγματοποιηθεί αυτό το έτος, για να προωθήσει το δικό του όραμα για την ειρήνη.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τέτοιες δηλώσεις από εκπροσώπους του καθεστώτος του Κιέβου. Γνωρίζουμε τη φύση αυτού του καθεστώτος του Κιέβου», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το σχέδιο του Ζελένσκι.

«Συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική μας επιχείρηση και θα πετύχουμε όλους τους στόχους μας».

Η Ρωσία εστιάζει επί του παρόντος στην απόκρουση της ουκρανικής εισβολής που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου ενώ παράλληλα συνεχίζει τη δική της επίθεση στην περιοχή του Ντόνετσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι η Ρωσία υποστηρίζει την άποψη της Ινδίας για την ανάγκη ειρηνικής διευθέτησης, αλλά είπε ότι είναι «περισσότερο από προφανές» ότι δεν υπάρχει βάση για συνομιλίες αυτή τη στιγμή.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε την Τρίτη ότι είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι υποστηρίζει μια έγκαιρη, ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ημέρες αφότου ο Μόντι είχε συνομιλίες με τον Ζελένσκι στο Κίεβο.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές εάν δεν παραταθεί η συμφωνία για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας μόλις λήξει στις 31 Δεκεμβρίου.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν έχει σχέδια για μια νέα συμφωνία μεταφοράς φυσικού αερίου με τη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους σε καθημερινή τηλεδιάσκεψη ότι εάν η συμφωνία δεν παραταθεί, η Ρωσία θα μπορούσε να βρει εναλλακτικές διαδρομές, αλλά οι Ευρωπαίοι πελάτες θα πλήρωναν περισσότερα.



