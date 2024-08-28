Λογαριασμός
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε σε λίμνη

Το βοσνιακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα τέσσερα μέλη του πληρώματος διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Κόνιτς 

Ministry of Defence of Bosnia and Herzegovina

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε σήμερα σε λίμνη, στο νότιο τμήμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Πρόκειται για ένα UJ-1H (σ.σ. γνωστό ως «Χιούι») με τετραμελές πλήρωμα, το οποίο έπεσε στα νερά της λίμνης Γιαμπλάνιτσκο γύρω στις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 12:00 στην Ελλάδα).

Το βοσνιακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα τέσσερα μέλη του πληρώματος διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Κόνιτς για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση τους είναι σταθερή και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης ενόψει της αυριανής προγραμματισμένης άσκησης στην περιοχή. Ο υπουργός Άμυνας Ζούκαν Χέλεζ μετέβη στον τόπο του ατυχήματος για να ενημερωθεί σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Βοσνία ελικόπτερο ατύχημα
