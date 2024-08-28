Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε σε λίμνη

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε σήμερα σε λίμνη, στο νότιο τμήμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Πρόκειται για ένα UJ-1H (σ.σ. γνωστό ως «Χιούι») με τετραμελές πλήρωμα, το οποίο έπεσε στα νερά της λίμνης Γιαμπλάνιτσκο γύρω στις 11 το πρωί (τοπική ώρα, 12:00 στην Ελλάδα).

Το βοσνιακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα τέσσερα μέλη του πληρώματος διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Κόνιτς για να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση τους είναι σταθερή και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης ενόψει της αυριανής προγραμματισμένης άσκησης στην περιοχή. Ο υπουργός Άμυνας Ζούκαν Χέλεζ μετέβη στον τόπο του ατυχήματος για να ενημερωθεί σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.