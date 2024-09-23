Ρωσία: 6 χρόνια φυλακή σε Αμερικανό για απόπειρα απαγωγής γιου του

Ένας Αμερικανός καταδικάστηκε σήμερα από ρωσικό δικαστήριο σε φυλάκιση 6 ετών για την απόπειρα απαγωγής του γιου του, εν μέσω εντάσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Δικαστήριο του Καλίνινγκραντ – του ρωσικού θύλακα που βρίσκεται μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας – καταδίκασε τον Αμερικανό σε εξαετή φυλάκιση, την οποία θα εκτίσει σε σωφρονιστική αποικία, αναφέρει σχετική ανακοίνωση στο Telegram.

Στον Αμερικανό, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, «επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ρουβλίων» (σ.σ. περίπου 1.000 ευρώ), αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος ξανάσμιξε με τον τετράχρονο γιο του – ο οποίος έχει ρωσική υπηκοότητα – τον Ιούλιο του 2023 στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, με σκοπό να τον πάρει μακριά από το ρωσικό έδαφος. Δύο ημέρες αργότερα, «χωρίς τη συγκατάθεση της μητέρας», προσπάθησε να περάσει μαζί με το παιδί τα σύνορα με την Πολωνία, «διασχίζοντας δάση και βάλτους», προτού συλληφθεί από ρώσους συνοριοφύλακες.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί Δυτικοί – ιδίως Αμερικανοί – έχουν συλληφθεί στη Ρωσία και σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί σοβαρές κατηγορίες, με την Ουάσινγκτον να κάνει λόγο για περιπτώσεις ομηρείας που αποσκοπούν σε ανταλλαγή με Ρώσους οι οποίοι κρατούνται στο εξωτερικό.

Την 1η Αυγούστου έγινε η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, στο πλαίσιο της οποίας η Μόσχα απελευθέρωσε τον αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Γκέρσκοβιτς και τον επίσης αμερικανό, πρώην πεζοναύτη, Πολ Γουίλαν.

Οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.