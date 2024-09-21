Λαβρόφ: Ο Πούτιν αστειευόταν σχετικά με τη στήριξη στην Κάμαλα Χάρις

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αστειευόταν όταν είπε ότι η Μόσχα υποστηρίζει την υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε στο Sky News Arabia.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα ήθελε η Χάρις να κερδίσει τις εκλογές σε ένα περιπαιχτικό σχόλιο, σύμφωνα με το Ρόιτερς, στο οποίο επικαλέστηκε το «μεταδοτικό» γέλιο της ως έναν λόγο που την προτιμά έναντι του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου και πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η δήλωση του Ρώσου προέδρου προκάλεσε την αντίδραση του Λευκού Οίκου που είπε ότι ο Πούτιν θα πρέπει να σταματήσει να σχολιάζει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Ήταν ένα αστείο», δήλωσε ο Λαβρόφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πόσο η αλλαγή στην αμερικανική προεδρία θα επηρέαζε την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. «Ο πρόεδρος Πούτιν έχει μια καλή αίσθηση του χιούμορ. Αστειεύεται συχνά κατά τη διάρκεια των δηλώσεων και των συνεντεύξεων που παραχωρεί».

«Δεν βλέπω μακροπρόθεσμες διαφορές στη στάση μας προς τις τωρινές ή τις προηγούμενες εκλογές στις ΗΠΑ, διότι κυβερνώνται από το διαβόητο "βαθύ κράτος"», επισήμανε ο Λαβρόφ, χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με αυτόν τον ισχυρισμό.

Τα σχόλια του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

