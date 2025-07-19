«Αν ο Τραμπ ήταν Βραζιλιάνος και έκανε αυτό που έκανε στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, θα δικάζονταν για παραβίαση του Συντάγματος, θα συλλαμβάνονταν και θα φυλακίζονταν» είπε ο Πρόεδρος της Βραζιλίας, όπως μεταδίδουν οι Times of India.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα χαρακτήρισε "αυθαίρετες" τις αμερικανικές κυρώσεις εναντίον των δικαστών στη δίκη για απόπειρα πραξικοπήματος του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022) ο οποίος υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ που ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο κατά της Βραζιλίας.

Ο 70χρονος Ζαΐχ Μπολσονάρο, που δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του νυν αριστερού προέδρου Λούλα, υποχρεώθηκε χθες, Παρασκευή, να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι και, μεταξύ άλλων μέτρων, του απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες αιτιολόγησε τα μέτρα αυτά προσάπτοντάς του ότι υποκινεί, μαζί με τον γιο του Εντουάρντο, σε "εχθρικές πράξεις" των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βραζιλίας και ότι προσπαθεί να "παρεμποδίσει" την εν εξελίξει διαδικασία στο δικαστήριο.

Αντιδρώντας, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ανακαλούνται οι βίζες για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μοράες, όλων των δικαστών που εδρεύουν στη δίκη και των στενών συγγενών τους.

Οι κυρώσεις αυτές είναι ένα "αυθαίρετο και εντελώς αβάσιμο μέτρο των Ηνωμένων Πολιτειών", κατήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος Λούλα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της προεδρίας.

«Η ανάμειξη μιας χώρας στο δικαστικό σύστημα μιας άλλης είναι απαράδεκτη και πλήττει τις θεμελιώδεις αρχές του σεβασμού και της κυριαρχίας μεταξύ των εθνών», πρόσθεσε.

